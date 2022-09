Denuncien l’alcalde de Blanes per prevaricació urbanística i assetjament laboral

L’exregidora d’Urbanisme de Blanes, Rosa Aladern (Blanes En Comú-Podem), ha presentat una denúncia a Fiscalia contra l’alcalde del municipi, Àngel Canosa (ERC), a qui acusa d’un delicte d’assetjament laboral, un delicte d’injúries i calúmnies, i un delicte de prevaricació urbanística. Segons ha pogut saber Diari de Girona, Aladern també acusa Canosa de no retractar-se públicament de les seves declaracions i d’haver aprofitat els tres informes, elaborats a posteriori de la destitució i de caràcter confidencial, per determinar la legalitat de les seves actuacions, «per enterbolir la situació de la regidora». Aladern, que ha comunicat que no farà declaracions al respecte, ha avançat a través d'un comunicat que "denuncia totes les dificultats a què s’ha vist sotmesa durant la legislatura, les limitacions de competències assignades i denuncia actuacions dutes a terme per l’alcalde fora dels tràmits legalment previstos", tot i que no han transcendit a quines actuacions fa referència el delicte de prevaricació urbanística.

La denúncia, que encara no ha estat admesa a tràmit, arriba després que Canosa destituís a la regidora de manera unilateral a principis d’agost. L’alcalde de Blanes va destituir Aladern i li va retirar les competències acusant-la d’haver incorregut en «presumptes irregularitats». La destitució d'Aladern va ser avançada per l'Ajuntament en un comunicat on es va anunciar que "la manca de confiança i algunes actuacions de la regidora Rosa Aladern, que podrien constituir presumptes irregularitats en la seva gestió han determinat que l’alcalde de Blanes hagi dictat la incoació d’un procediment d’informació reservada, amb l’objectiu de determinar la naturalesa d’algun d’aquests fets". La decisió de retirar-li les competències va comportar que, l’endemà de signar el decret d’alcaldia, es trenqués el pacte de govern signat el juny del 2019 entre ERC i BECP. Posteriorment, Canosa va instar al secretari de l'Ajuntament, Alfred Lacasa, a emetre un informe per estudiar tres actuacions concretes de l'àrea d'Urbanisme. Aquest informe, que sempre s'ha mantingut reservat al públic tot i les exigències dels assistents en el darrer ple per conèixer el seu contingut, va ser traslladat a Fiscalia pel mateix Canosa a finals d'agost. Govern en minoria ERC i Comuns (5 regidors cada un) governaven en minoria des de 2019 gràcies a un pacte de govern signat just abans de les eleccions. A l’oposició van quedar el PSC (5 regidors), Junts (3 regidors) i Ciutadans (3 regidors, tot i que ara només en té un perquè 2 edils van deixar el grup municipal). Després del trencament, els republicans van mantenir el govern amb 5 regidors i van assolir les competències dels comuns.