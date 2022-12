L’alcaldable de Junts x Catalunya, Jordi Martinez, ha lamentat la decisió del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya desfavorable a la petició de l’Ajuntament de Lloret de revocar les segones o sancions següents si encara no havia rebut la primera multa del radar. Per Martinez, «des del primer moment que varen decidir instal·lar el radar s’ha produït improvisació rere improvisació fins que mesos després es van veure forçats a retirar-lo». La formació denuncia que el polèmic radar ha provocat la pèrdua total de punts de més d’un membre d’una família i lamenta que l’equip de govern no escoltés les reiterades peticions ciutadanes per treure’l o senyalitzar-lo millor.

El dictamen recull entre altres questions, que en algun cas la mateixa persona tenia registrades fins a 25 multes abans no va rebre la primera notificació. O en un altre cas, i segons recull el dictamen, 2.800 persones han comés una segona infracció sense haver rebut la primera multa. Perjudici econòmic Junts recorda que l’equip de govern va trigar mesos a retirar el radar i això ha suposat un perjudici econòmic molt gran per a moltes famílies i molts treballadors han perdut el carnet. «Només retirant el radar no es solventa el problema. El que no pot ser és que la gent pagui la improvisació d’un equip de govern que no escolta a la gent», diu Martínez. En aquest sentit, diu que «no és just repartir culpes fora de Lloret quan qui ha posat el radar ha estat l’Ajuntament i és aquest qui havia de conèixer el funcionament del sistema de multes i analitzar les conseqüències d’aquestes. Sempre estarem a favor de la seguretat viària, si cal prenent decisions impopulars, però això ha estat un nyap».