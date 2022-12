El Castell d’en Plaja de Lloret es convertirà en un museu immersiu

Un dels edificis més emblemàtics de Lloret de Mar, el Castell d’en Plaja, es convertirà en un nou museu immersiu sobre el medi ambient. L’immoble data de 1940 i és un edifici aïllat en forma de castell que presideix la cala dels Frares. El castell està inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situat a prop del Turó Rodó, al costat esquerre (o a la part nord) de la platja gran de Lloret. És un indret amb molta visibilitat i molt visible des de tota la platja, cosa que ha fet que sigui motiu i logotip del tradicional turisme de platja de Lloret.

Segons indica l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, les obres van ser dirigides per l’arquitecte Isidre Bosch i es van iniciar l’any 1935 i van finalitzar el 1940. El promotor de l’edifici va ser Narcís Plaja Martí, industrial dedicat a les galetes a Santa Coloma de Farners, que va encarregar l’edifici per mostrar la seva puixança econòmica. La construcció d’aquest edifici va despertar molta polèmica, però ha acabat sent un dels símbols del poble.

Un nou museu al municipi

La proposta de GBI Grup, empresa dirigida per l’empresari establert a Lloret Gustavo Buesa, pretén convertir el castell en un espai cultural i centre d’exposicions. Per ara, Diari de Girona ha pogut confirmar que la direcció creativa del projecte anirà a càrrec de Toni Cruz, mentre que els dissenyadors seran Pascuals disseny, un equip responsable, entre d’altres, del Barça Hub i de Ferrari Land. D’altra banda, l’equip d’arquitectes contractat per a la reconversió de l’espai és el despatx d’arquitectura Orpi-Planiol, també afincat a la localitat selvatana.

A banda de ser un espai de creació cultural, el museu oferirà una aventura immersiva i multisensorial sobre l’escalfament global en un viatge en primera persona per sentir i entendre el canvi climàtic. L’objectiu dels creadors és que aquesta experiència immersiva es divideixi en tres sales per explicar les causes, conseqüències i possibles solucions al canvi climàtic. L’objectiu dels impulsors és que el museu obri les portes a la primavera del 2023. La iniciativa compta amb el recolzament de l’Ajuntament de la localitat, tot i que encara no s’ha concretat com es produiran aquestes sinergies de col·laboració.

L’impulsor: Gustavo Buesa

Gustavo Buesa (Barcelona, 1960) és un empresari afincat a Lloret de Mar conegut com «El rei de les escombraries», ja que la seva empresa, GBI Grup, executa nombrosos contractes de gestió de residus en diversos municipis. L’empresari, estretament vinculat a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) va prestar en el seu moment declaració en el cas del 3%. Al llarg de la seva trajectòria, també ha exercit de conseller extern independent d’Iberdrola, així com de membre de la Comissió d’Auditoria i Compliment de la mateixa companyia.

D’altra banda, Buesa està vinculat amb el sector cultural a través de la seva participació en l’empresa Barcelona Events Musicals S.L., entitat encarregada del Festival Cruïlla de Barcelona, que en les darreres edicions ha arrossegat més de 70.000 visitants.