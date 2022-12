El conjunt modernista de Sant Pere del Bosc de Lloret de Mar rebrà un rentat de cara després que l'Ajuntament i els propietaris del recinte hagin signat un acord de cessió temporal de l'espai. El consistori rebrà temporalment el monument i les casetes de l'Àngel i també el turó de Ses Pedres Lluïdores. La família Cabañes s'ha compromès a buscar vies per finançar la restauració però el consistori s'encarregarà de vigilar-lo i mantenir-lo una vegada passi a mans municipals. L'acord de cessió no inclou les dues creus de terme i la capella de la mare de Déu de Gràcia, que també formen part del recinte modernista. El projecte arquitectònic el va encarregar Nicolau Font quan va tornar de Cuba a principis del segle XX.

El monument de l'Àngel de Sant Pere del Bosc es va construir el 1904 i està dedicat a la mare de Déu de Gràcia. Inclou el primer monument dedicat a Jacint Verdaguer i està en el cim de Ses Pedres Lluitadors. A la base hi ha una àmplia escalinata i un piló de roques naturals. Al cim, la figura d'un àngel amb les ales esteses assenyala amb la mà dreta el camí de l'ermita, mentre que amb l'esquerra alça una estrella. A més, hi ha un relleu de pedra en la construcció a cada cara. La que mira al mar representa la mare de Déu de Gràcia i als peus hi ha el medalló de bronze amb l'efígie de Jacint Verdaguer.

Pel que fa a les casetes, són edificis que es va construir el 1901 i estan relacionades amb la posterior construcció del monument. La més ornamentada en estil alfonsí es va projectar com a casa de sopluig de Nicolau Font i està a mig camí entre l'ermita i la casa de l'indià. L'altra casa estava pensada com a habitatge dels treballadors de l'amo que cuidaven les vinyes i els boscos que envoltaven el monument de l'Àngel.

Aquests elements sempre han estat oberts al públic per tal que la gent els pogués visitar, tot i que són propietat privada. La família Cabañas lamenta que aquest ús públic "no sempre ha tingut un comportament exemplar" amb la conservació de les obres arquitectòniques. Per això en els últims anys s'han fet diverses intervencions arquitectòniques però "s'han malmès de nou" i han plantejat tancar l'espai per la seva protecció.

Ara, l'acord de cessió signat amb l'Ajuntament de Lloret de Mar permetrà que el conjunt escultòric torni a ser accessible per tothom qui ho vulgui. Els propietaris buscaran "les vies de finançament necessàries" per restaurar arquitectònicament el recinte. Per la seva banda, l'Ajuntament de Lloret de Mar instal·larà un sistema de videovigilància i tancarà el perímetre que permeti la seguretat de l'espai. També s'encarregaran de regular els horaris d'obertura de l'espai i assumiran les tasques de senyalització museística de les obres, la promoció del conjunt i la neteja i conservació dels boscos inclosos en la cessió.