El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, s'ha compromès a implicar-se "a fons" amb el concurs de creditors per entrar en fase de liquidació que ha presentat la fàbrica Nylstar de Blanes (Selva). Torrent ha assegurat que el Govern farà "seguiment" del cas, igual que han fet en d'altres empreses que han anunciat tancaments en d'altres punts de Catalunya amb l'objectiu de "mantenir el pes industrial" en el territori. Tot i així, el conseller ha garantit que es compliran "els drets dels treballadors" davant de les propostes que es plantegin per reindustrialitzar la factoria. El conseller ha fet les declaracions en una reunió amb els empresaris de Banyoles per captar "inquietuds" i detallar el pla de reindustrialització del Govern.