El Grup König inaugura aquest mes de febrer el seu dotzè restaurant, el novè a la província de Girona. El nou local està situat a Blanes, al número 51 de l’avinguda de l’Estació, i es converteix en el primer a la comarca de la Selva. Obrirà les portes al públic demà, només tres dies abans que es compleixin 50 anys de la posada en marxa del primer local, l’emblemàtic König de la Gran Via Jaume I de Girona, en funcionament entre el 1973 i el 2014.

Actualment, l’empresa disposa de vuit establiments més a les comarques de Girona (Vilablareix, Platja d’Aro, Figueres, Salt i quatre a la ciutat de Girona), a banda de tenir-ne dos més a Barcelona (a la Rambla Catalunya i al barri del Born) i un altre a Vic, el més nou de tots, que es va inaugurar el 2019.

El nou restaurant té una superfície de 1.000 metres quadrats distribuïts en dues plantes i la seva capacitat és al voltant de 300 comensals. Estarà obert tots els dies de l’any, amb un horari de cuina sense interrupcions a partir de les 9 del matí fins a dos quarts de dotze de la nit, i fins a mitjanit els divendres i dissabtes. Mantindrà la filosofia de la resta de locals del Grup König, que treballen «amb la intenció de complementar l’oferta restauradora de les ciutats on es troben presents, oferint una experiència basada en establiments estilitzats, un servei i uns productes de qualitat i uns preus raonables», explica l’empresa en una nota de premsa.

El document afegeix que «König Blanes utilitzarà productes frescs i de proximitat, com per exemple carn de primera qualitat de Banyoles o patates fresques i tallades a mà, entre d’altres. Els plats que oferirà, com la resta de locals del grup, el convertiran en un establiment apte per a tots els públics, des de mainada fins a gent gran».

Empresa familiar

El Grup König és una empresa familiar gironina que el proper dissabte 11 de febrer celebrarà que fa 50 anys va inaugurar el seu primer restaurant, ubicat llavors a la Gran Via Jaume I de la ciutat de Girona. Un local que va tancar les seves portes el passat 2014, tot i que llavors el grup ja disposava d’uns quants establiments més fins arribar als dotze que comptabilitzarà amb l’obertura del König de Blanes. És referent en l’oferta d’entrepans, salsitxes d’estil alemany, amanides, tapes i diversos plats a la carta. Una d’elles és el seu plat estrella, les patates braves. S’elaboren a partir de patata fresca que es rep diàriament i mai amb producte congelat, sempre supervisada per l’equip abans de la seva preparació.

Cada vegada disposa de més ingredients naturals, saludables i de proximitat. Es treballa amb productes de la terra de màxima qualitat i amb l’objectiu de fidelitzar els seus proveïdors. Per exemple, totes les seves característiques hamburgueses són subministrades des del primer dia, i ja fa 50 anys pel mateix proveïdor de Banyoles. Per fer gaudir del menjar als seus clients, es fan canvis a la carta una vegada a l’any, ampliant-ne la varietat. Les evidents referències al menjar tradicional alemany expliquen el motiu pel qual es va adoptar el nom de König, que significa rei en aquest llengua. En l’actualitat, la figura del rei coronat està present en tots els elements dels seus restaurants.