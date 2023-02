El servei de prevenció d’incendis forestals al Consell Comarcal de la Selva ha començat enguany a treballar durant el gener. L’objectiu és tenir totes les actuacions executades abans del mes de maig, en previsió d’una temporada d’alt risc d’incendi més llarga del normal, a causa de la sequera acumulada.

Així ho han explicat responsables de l’ens comarcal durant una trobada amb la premsa a Riudarenes per donar a conèixer els resultats de l’últim any: es va fer 119,61 hectàrees de treballs d’obertura i manteniment de franges perimetrals de seguretat i de les zones verdes als municipis de Maçanet de la Selva, Santa Coloma de Farners i Anglès, Vilobí, la Cellera, Sils i Massanes.

Actualment, el servei comarcal gestiona el compliment per part dels propietaris d’aproximadament de 7.670 parcel·les interiors no edificades. «Sobre bona part d’aquestes parcel·les no s’han fet de forma regular els treballs de manteniment de la vegetació; en molts casos es tracta de veritables boscos dins de les urbanitzacions», recorda el Consell Comarcal en un comunicat.

Particulars que encarreguen el manteniment al servei comarcal

Des del 2018, els propietaris de les parcel·les poden encarregar al Consell Comarcal de la Selva els treballs de manteniment de la vegetació. Actualment hi ha 900 parcel·les adherides en aquest servei. Per municipis, les parcel·les que han sol·licitat i autoritzat al Consell el manteniment de la vegetació d’acord amb la normativa són: Lloret de Mar, 244; Caldes de Malavella, 162; Maçanet de la Selva, 162; Sils, 97 i Riudarenes, 60; seguit de Massanes amb 27; Sant Hilari Sacalm, amb 30;Tossa de Mar, amb 28; Santa Coloma de Farners, amb 32, Breda,2; Anglès amb 12, la Cellera amb 1 i Vilobí d’Onyar amb 1 parcel·la.

L’alcalde de Riudarenes, Josep Solé, ha destacat la importància d’aquest servei que al seu dia va posar en funcionament el Consell Comarcal de la Selva i més tenint en compte la singularitat de la comarca de la Selva. En aquest sentit, serveis com aquest posen encara més en valor la tasca que es duu a terme des de l’ens comarcal.

El vicepresident primer, Jesús Becerra, ha volgut recordar que un dels principals objectius de la posada en marxa d’aquest nou servei no és altre que el de convertir les urbanitzacions en espais segurs. En aquest sentit, Becerra ha apuntat que els antecedents es remunten a l’any 2015 arran d’una petició del Consell d’Alcaldes, en la qual es posava de manifest la necessitat de donar compliment a les obligacions que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de prevenció d’incendis forestals. Tant és així que des del Consell es varen posar a treballar per tal de donar resposta a aquesta necessitat. I el 20 de desembre de 2016 es va aprovar l’establiment, el projecte d’implantació i el reglament del servei comarcal de prevenció d’incendis forestals. Durant l’any 2017 es va treballar en els convenis de delegació de competències amb els municipis, l’any 2018 s’inicia el servei amb la delegació de 9 municipis, i des d’aquesta data fins al 2023 ja són tretze els municipis de la comarca que tenen delegades competències al Consell Comarcal de la Selva.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha recordat que durant dècades s'han anat implantant zones urbanes dins d’espais forestals. "Els legisladors s’han vist en l’obligació de determinar unes normes destinades a garantir la seguretat de les persones i dels seus béns, normes com l’aclarida de masses arbòries amb el propòsit de poder fer front a possibles incendis forestals. El canvi climàtic és un fet reconegut per tots, cada any tenim estius més llargs i càlids. De tots són coneguts els incendis que l’estiu del 2022 a Castell d’Aro originat pels treballs en una franja perimetral de protecció i al Pont de Vilomara on el foc va entrar en una urbanització afectant unes 30 cases", recorda el consell en un comunicat.