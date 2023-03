Tossa de Mar fa un pas més contra el macroprojecte per construir un port esportiu

Tossa de Mar farà un pas més avui en contra del macroprojecte que preveia construir un port esportiu al municipi. El plenari formalitzarà avui (20.30 hores) la resolució, en forma de negativa, de les al·legacions presentades per les empreses promotores del projecte: Star Assets SL i Feanda 2 SL. La gesta arriba després que el passat mes de novembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) donés la raó, parcialment, a les dues entitats que van portar als tribunals a l’Ajuntament de Tossa al·legant indefensió davant la revocació del conveni per fer el port esportiu.

El document es va signar el 2012 entre el govern local, en aquell moment format per Tossa Unida (TU) i el PSC amb l’alcaldia de Gisela Saladich, i les dues entitats particulars. Tot i que el PSC es va posicionar en contra del projecte. El conveni marcava que el port tiraria endavant si els veïns de Tossa donaven l’aval al projecte en una consulta popular. El projecte preveia 400 amarratges a la zona des Codolar, un hotel de 5 estrelles, xalets de luxe i un hospital marí. Finalment, però, la consulta popular per conèixer l’opinió ciutadana no es va poder fer perquè la justícia la va suspendre. El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona la va suspendre cautelarment una setmana abans. El motiu va ser la impugnació de la Subdelegació del Govern espanyol per entendre que el referèndum necessitava el permís del Consell de Ministres, un pas que el consistori no havia fet.

Posteriorment, el 2019, l’actual consistori va decidir revocar aquest conveni (amb 9 vots a favor i 4 en contra) i deixar-lo sense efecte. Les dues entitats promotores van portar als tribunals l’ajuntament al·legant indefensió i finalment el TSJC els hi va donar la raó parcialment.

Un llarg recorregut

El fet de desestimar les al·legacions era una de les passes necessàries per anul·lar el projecte tot i que l’alcalde del municipi, Ramon Gascons, alerta que el procés encara té recorregut judicial: «En el ple de setembre de 2022 vam anul·lar l’acord de ple del setembre de 2019 que havia anul·lat el conveni del port. Per tant, el conveni tornava a quedar actiu. Hem encarregat diversos informes externs per demostrar que el port no és viable, i vam aprovar per junta de govern que això no era viable i així els hi vam comunicar a les empreses. Ells han respost i han fet al·legacions. Això és el que passem per ple i que desestimarem per tal d’anul·lar-les definitivament».

El batlle afegeix que les empreses encara tenen via judicial per allargar el procés: «Nosaltres estem convençuts que tenim la raó i tenim un conjunt d’informes que així ho acredita. anul·larem el projecte amb contundència, però jurídicament encara tenen recorregut perquè poden presentar un recurs i això es pot allargar molt encara», conclou Gascons.