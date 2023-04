L’Ajuntament de Sils va aprovar en el darrer ple ordinari que l’habitatge de la planta superior de l’antiga escola de Vallcanera es destini a lloguer social. És el primer de la història del municipi destinat a aquesta finalitat. Els habitatges socials tenen la finalitat de pal·liar un dèficit habitacional. Tot i que segons recull Nacions Unides, tothom té dret a un habitatge digne, la realitat socioeconòmica fa que aquesta necessitat no pugui ser satisfeta per molts individus. L’Estat, en aquest marc, s’involucra per tornar aquest dret. La construcció i l’administració d’habitatges socials també suposa una correcció a un funcionament deficient del mercat immobiliari.

"La fiança que van aprovar són 800 euros, això equival a gairebé 9 mensualitats de la renda familiar més baixa, per tant, entenem que això no compleix la llei" Martí Noguer - Independents

Tot i l’aprovació d’una demanda històrica per a moltes formacions del municipi, l’aprovació del mateix no va ser exempta de polèmica. Segons exposa el portaveu d’Independents, Martí Noguer, la fiança que s’ha taxat «és desproporcionada per a un habitatge de lloguer social. El preu és massa elevat i no s’ajusta a llei». «En les bases aprovades per accedir al pis, els barems que ha de cobrar una unitat familiar per accedir-hi oscil·len entre els 7.000 euros l’any -que equivalen a 92 euros de lloguer- i els que més 17.000 -que haurien de pagar 240 euros de lloguer-. La fiança que van aprovar són 800 euros, això equival a gairebé 9 mensualitats de la renda familiar més baixa, per tant, entenem que això no compleix la llei», indica el portaveu.

Impugnació de l’oposició

Per tot plegat, la formació d’Independents assegura que demanarà la impugnació del ple. «Entenem que el que s’ha aprovat no s’ajusta a dret. Demanarem un informe jurídic a serveis tècnics que acrediti els motius pels quals s’ha aprovat d’aquesta manera i impugnarem perquè es rectifiqui», subratlla Martí Noguer.