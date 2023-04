La Federació Catalana de Golf i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) han remarcat aquest dijous que si Catalunya vol acollir la Ryder Cup del 2031 ha de construir un nou camp de golf a Caldes de Malavella (Selva). Segons les dues entitats esportives, el nou camp de golf utilitzarà aigua 100% reciclada de la depuradora que les actuals instal·lacions ja utilitzen en els camps de golf i, per tant, no necessita una nova concessió de l’ACA.

A més, el projecte del camp de golf no està lligat al projecte de construcció residencial ja que la Ryder Cup 2031 necessita tot l’espai per les seves instal·lacions, que ocupen més de 470.000 metres quadrats. El Govern s'oposa a fer un nou camp de golf en plena sequera.

“Com ja s’ha parlat amb el Govern de la Generalitat en diverses ocasions, la celebració de la Ryder Cup 2031 a Catalunya implica l’ampliació de les instal·lacions existents amb un nou camp de golf. Cap dels camps actuals la podria albergar degut a les grans instal·lacions que es necessiten per l’esdeveniment. Si el Govern de la Generalitat diu 'no' a l’ampliació està dient 'no' a la Ryder Cup 2031. Igual que qualsevol esdeveniment de caire mundial d’aquesta envergadura, com els Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol, es necessiten adaptar les infraestructures. Parlem de 300.000 espectadors i 470.000 metres quadrats d’instal·lacions com grades, restauració, pavellons per premsa i producció o proveïdors", afirma Ramon Nogué, president de la Federació Catalana de Golf.

“El tercer camp es crearia seguint els estàndards de sostenibilitat i l’estricte pla de preservació mediambiental que ja tenen al resort i no necessitaria d’una concessió addicional de l’ACA i també es regaria amb l’aigua 100% reciclada de la depuradora actual de les instal·lacions. El projecte d’aquest camp per la Ryder Cup no està lligat al projecte de construcció residencial, tal i com afirma el Govern de la Generalitat”, comenta Nogué.

Inversió privada

El camp de golf es faria amb inversió privada i d’acord amb el Pla Territorial de Girona, que permet l’expansió de les actuals instal·lacions per crear noves instal·lacions esportives. Segons la federació i la UFEC, el projecte tindrà una gran promoció i repercussió pel territori tant els anys previs com posteriors ja que golfistes de tot el món voldran venir a veure la seu de la competició. Organitzar la Ryder Cup a Catalunya, un dels esdeveniments esportius més prestigiosos a nivell mundial, "generaria un impuls significatiu al golf català, contribuint al creixement i la promoció de l’esport, a més de l’impacte econòmic arreu del territori", asseguren.

La Ryder Cup atrauria milers de visitants que viatjarien per presenciar l’esdeveniment i representaria un impacte econòmic directe i indirecte, cosa que "beneficiaria la indústria turística de Catalunya". La Ryder Cup és després dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, l’esdeveniment esportiu més important celebrat a Catalunya i Espanya en els últims anys, segons les dues entitats.