Una excursió per reivindicar el patrimoni públic de Lloret

«Que no hi ha mar al Kazakhstan?», interpel·la una veïna de Lloret al personal de seguretat que, amb les mans sobre la cintura, mira enlaire en veure que se li ha girat feina. És dissabte al matí i prop de 150 persones s’han apropat a la finca de Can Juncadella, ubicada a dalt de la muntanya que aboca a cala Canyelles i que és propietat de Flinder Data S.L. Tots ells han vingut convocats per SOSLloret per reivindicar la titularitat pública del camí que creua la finca després de darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que en ratifica aquesta titularitat pública. El milionari amb qui es vincula la finca de Can Juncadella és Nursultan Nazarbayev (1940). Tot i que des de l’Ajuntament asseguren que ni tan sols s’han reunit mai directament ni amb els administradors de Flinder Data S.L., sempre a través d’intermediaris. Nazarbayev va ser president del Kazakhstan entre desembre de 1991 i març de 2019. Segons el setmanari The Diplomat, l’expresident hauria acumulat una fortuna de 3.800 milions de dòlars.

La Pili camina escorada per dues amigues i és a la part de darrera del grup que ha entomat aquesta excursió fins als límits entre el camí de ronda i la propietat privada: «Nosaltres hem vingut a la convocatòria de SOS Lloret. Després de tants anys de lluita això és fantàstic. Ara falta que es pugui passar sense problema...».

"És paradoxal la situació perquè existeixen sis sentències que diuen que s’ha de recuperar l’ús públic d’aquest camí, que continua tancat. Les sentències no es compleixen i és el poble el que ha de reivindicar el camí" Eduard de Ribot - Advocat de SOS Costa Brava

Després de deu minuts caminant pel camí de terra, el grup topa amb una tanca mòbil, una d’aquelles tanques que s’utilitza quan hi ha obres. La multitud s’aglutina davant la tanca i el portaveu de SOS Lloret, Jordi Palaudelmàs, pren la paraula: «Denunciem un conflicte que existeix a diferents punts de la Costa Brava. Hi ha propietaris que tenen mal entès el seu dret a la propietat privada i han usurpat l’ús públic. Un dels conflictes que ho resumeix és Can Juncadella, on el propietari va tancar el camí de ronda i el GR-92 que discorren per la seva finca i després de múltiples sentències favorables a l’Ajuntament, doncs s’ha mantingut tancat però amb la porta oberta. Això sí, amb intimidacions de la seguretat privada de la finca. Els caminants quan venen sols agafen por i marxen. Avui hem demostrat que és un camí públic i que es pot passar. I recordem que a part del camí de ronda hi ha també el GR-92 que és d’ús públic i hauria de ser a l’abast de tothom». Els caminants, de totes les edats, escolten amb atenció les paraules de Palaudelmàs fins que acaben els parlaments a crits de «Volem passar!». També pren la paraula Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava: «És paradoxal la situació perquè existeixen sis sentències que diuen que s’ha de recuperar l’ús públic d’aquest camí, que continua tancat. Les sentències no es compleixen i és el poble el que ha de reivindicar el camí. Entenem que la seva feina hauria de ser parlar amb els guardes perquè no obstrueixin el pas». El cap de la policia local també agafa el micro per recordar als presents que actualment s’està produint una situació de negociació i demanant-los prudència i no escalar la situació.

"El propietari va tancar el camí de ronda i el GR-92 que discorren per la seva finca i després de múltiples sentències favorables a l’Ajuntament, doncs s’ha mantingut tancat però amb la porta oberta. Això sí, amb intimidacions de la seguretat privada de la finca" Jordi Palaudelmàs - Portaveu de SOS Lloret

Els manifestants, però, desmunten la tanca provisional i enfilen cap amunt davant els tres homes de seguretat privada que es van mirant els uns als altres veient que la multitud no s’atura. Un vehicle 4x4 impedeix el pas i la massa de gent acaba en un cul-de-sac davant una de les tres edificacions que conformen el macrocomplex d’aquesta propietat. Arriben els Mossos d’Esquadra i, transcorreguts uns minuts, des de SOS LLoret desconvoquen als presents que desfan el camí fet i es dissolen sota l’atenta mirada dels guardes de seguretat privada, que ara respiren més tranquils. Tots plegats han comprovat que, tot i existir un traçat cartografiat dels camins, aquests no hi són. Fet que deixa entreveure que els estira-i-arronsa amb can Juncadella encara no s’han acabat.