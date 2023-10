Les darreres eleccions a Lloret de Mar van provocar un canvi de govern. El renovat grup socialista -cal recordar que l’any 2020 va patir una escissió en què 4 regidors van abandonar el partit després d’una disputa interna- va aconseguir una majoria clara amb vuit edils i Adrià Lamelas Martínez (Lloret de Mar, 1991) va ser ecollit nou alcalde. Lamelas, que mai abans havia exercit de regidor a l’Ajuntament, es va convertir en el successor de Jaume Dulsat (PdeCat), qui va ocupar el càrrec durant vuit anys.

Com ha sigut el seu aterratge a l’Ajuntament de Lloret?

Doncs la veritat és que molt bé. Ha sigut molt intens. Hem començat amb moltes ganes tot l’equip de govern. Els primers dies ho vam haver de donar tot perquè hi havia temes urgents com treure les noves places d’agent de policia.

L’anterior govern va fer una aposta clara cap a la reconversió del model turístic. Vostès quina estratègia volen seguir en aquest sentit?

Creiem que hem de posar un marxa més per a la diversificació turística. És benvingut tot el turisme, però crec que hem de convertir la destinació en una destinació més sostenible i que les empreses facin les reformes que pertoquin per ser una destinació més competitiva que ampliï la temporada més mesos i estabilitzi més els llocs de treball que en deriven.

Quins projectes vol tirar endavant en el marc del seu mandat?

Creiem que el poble necessita un canvi considerable en matèria de neteja, manteniment, asfaltat i de qualitat. Ens hem trobat un municipi que necessita molta inversió per ser un lloc net i segur.

La reconversió cap a la sostenibilitat no sembla precisament fàcil tenint en compte el volum d’hotels que hi ha al municipi (123 establiments, segons dades de l’Idescat del 2022).

Cada vegada hotels i estbaliments aconsegueixen major fidelitat i rendabilitat i això està motivant un canvi en aquest sentit. Lloret, amb la feina de Lloret Turisme com capdavantera en la difusió i la promoció, crec que està avançant en aquest sentit.

Tot i els canvis de plantejament turístic, l’oci nocturn continua essent un reclam que, a vegades, genera aldarulls. Fa pocs dies hi va haver un incident que va acabar amb una baralla a l’avinguda Just Marlés i diversos ferits i detinguts.

Estem treballant en la modificació d’ordenances i normatives per ser més contundents. Les empreses que portin operacions que no aportin valor afegit i no respectin el municipi o la seva marca, no podran venir.

Una de les primeres mesures que va prendre en ser alcalde va ser la de rebaixar-se el sou.

Rebo una retribució per ser alcalde de Lloret de Mar i per estar a la Diputació de Girona. Per la difícil situació que té Lloret, vaig considerar que era pertinent fer-ho, ja que esdevé un estalvi de 25.000 euros anuals.

Entre tot plegat, sabria dir a quan ascendeix la seva retribució econòmica?

No t’ho sabria dir. Tinc dos pagadors, l’Ajuntament i la Diputació.

Comenta que la situació financera de Lloret és «difícil». A què es refereix?

Ens hem trobat un conjunt de situacions financeres molt greus.

Podria ser més concret? Per exemple, es podrà executar tot el que s’havia pressupostat?

No. Hem hagut de fer modificacions de crèdit perquè hi havia partides que no arribaven.

Fa poc un grup de veïns es va manifestar per reclamar l’execució de la sentència del TSJC del camí de Can Juncadella. Quina és l’estratègia a seguir per part d’aquest govern?

La situació ara mateix és negociar amb la propietat per fer el camí de ronda més adient als interessos dels veïns i veïnes i treure de la justícia aquest aspecte. Ara estem negociant el tram que hauria d’unir el camí de ronda que hi ha cap a Tossa. La darrera sentència és beneficiosa per a l’Ajuntament, però cal definir per on passarà el camí.

Pot detallar què s’està negociant exactament?

Estem parlant de molts temes. Estem analitzant bé els interessos de Lloret, la nostra intenció és tenir un traçat de camí de ronda. Ara mateix estem en període de negociació.

En el darrer ple va sorgir el tema de la sentència d’Aqualia. L’oposició va exposar que hi havia una auditoria que determinava que l’empresa tenia un benefici industrial del 13%. Quina és l’estratègia a seguir en aquest sentit?

Ens hem de reunir amb l’empresa. Vam aprovar l’acord de lesivitat i ara hem de veure què fem.

Enguany a Blanes també hi ha un batlle socialista, Jordi Hernández. Estudien la possibilitat de mancomunar algun servei conjuntament?

L’entesa és molt fluida. Els dos tenim intenció de sumar i aliar-nos en aquells eixos que siguin d’interessos comuns. Crec que és una bona oportunitat per millorar. Hi ha converses en diferents àmbits i esperem que aviat puguem anunciar alguna cosa al respecte.

Finalment, pel que fa a la seguretat, què creu que cal millorar?

Hem d’exigir a la Generalitat la implementació del cos de Mossos a Lloret. Falten moltíssims efectius de mossos i, a la vegada, hem de continuar amb la incorporació de més agents del cos de policia local.