Els Mossos d'Esquadra han desmantellat dues bandes especialitzades en el cultiu i distribució de marihuana al Pirineu. Una d'elles amb ramificacions a Lloret de Mar.

La policia ha destruït 27.000 plantes que suposarien 8,1 tones de droga, amb un valor al mercat il·lícit estimat en 16 milions d’euros de venda entre narcotraficants i en 49 milions venuda al detall atenent al preu de venda a Catalunya. Aquest import podria doblar-se o triplicar-se als mercats il·lícits de països de la Unió Europea.

Els agents durant una operació que ha durat poc més d'un any, han desmantellat sis plantacions de marihuana amagades als boscos del Pirineu català. També han detingut 21 persones com a presumptes autores de delictes de pertinença a organització criminal i contra la salut pública. A banda del Pirineu, l’activitat de les organitzacions criminals s’estenia a Ponent i a Regió Central. Han desmantellat plantacions a l’Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Noguera i Osona.

Les ramificacions amb Lloret neixen en la segona fase de la investigació que es va centrar a finals de l'any passat al Pallars Jussà. La Unitat d’Investigació de Tremp va localitzar a Sarroca de Bellera (Pallars Jussà) un espai desforestat amb signes evidents d’haver-se utilitzat recentment com a plantació de marihuana a l’aire lliure en una zona remota envoltada de bosc. En tenir coneixement d’aquest fet, va iniciar un equip conjunt de treball amb la DIC (Divisió d'Investigació Criminal) per tal d’esbrinar qui podia ser el responsable d’aquesta presumpta plantació. Mesos després, a finals d’abril de 2023, els investigadors van tenir constància de la represa de l’activitat criminal en la mateixa zona de conreu.

Els agents van documentar a través de vigilàncies i seguiments que hi havia dues persones al càrrec d’aquesta plantació que feien tasques de cura i cultiu de la plantació, i dues més que feien tasques de transport i logístic. De fet, en el marc de la investigació els Mossos van detectar que els mateixos integrants d’aquest grup criminal també regentaven dues plantacions properes situades a Senterada i a la Torre de Cabdella (Pallars Jussà) i una altra a Rupit i Pruit (Osona). En total, gestionaven quatre plantacions de marihuana a l’aire lliure i de grans dimensions. Amb tots els indicis recollits, el 13 de setembre de 2023 es van realitzar les entrades simultànies a les quatre plantacions, així com en un dels domicilis dels investigats a Lloret de Mar. En el dispositiu els investigadors van detenir nou persones i van desmantellar en el conjunt de les quatre plantacions més de 6.000 plantes de marihuana, més de la meitat d’aquestes a la plantació de Sarroca de Bellera.

Els inicis

El cas ha anat a càrrec d'agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la DIC de la Regió Policial Alt Pirineu i Aran conjuntament amb les unitats d’investigació de l’Alt Urgell i del Pallars Jussà – Pallars Sobirà. La primera fase de la investigació policial es va iniciar a principis de juliol de 2022 amb la troballa d’una plantació de marihuana a l’aire lliure a la Baronia de Rialb (Noguera) regentada per una organització criminal que realitzava tasques de cultiu, manteniment, cura i vigilància de la plantació. Els investigadors van començar una sèrie de vigilàncies que van concloure que en la plantació il·legal treballaven un mínim de quatre persones i que a més estaven establertes permanentment en el cultiu en un lloc de difícil accés situat a la muntanya. Amb l’objectiu de desarticular el grup criminal i evitar que la substància estupefaent s'introduís al mercat il·lícit, el 6 de setembre de 2022, els Mossos d’Esquadra van realitzar l’entrada a la plantació. En aquest cas, va ser necessària la presència del Grup Especial d’Intervenció (GEI) per la implicació del crim organitzat especialitzat en aquesta tipologia delictiva que en ocasions posa trampes perilloses per a la integritat física de les persones als accessos de les plantacions per evitar narcoassalts o bé per endarrerir les intervencions policials i donar als integrants més temps per a la fugida.

En total, a la plantació de Baronia de Rialb els agents van localitzar més de 1.800 plantes de marihuana que suposen més de 500 quilos de marihuana. El valor del total de la marihuana de la plantació en el mercat il·lícit hauria estat superior als 3 milions d’euros. Arran del desmantellament de la primera plantació, el 6 de setembre de 2022, se’n va detectar una de molt propera, també a Baronia de Rialb, que es va desmantellar pocs dies més tard, amb el resultat de 3.000 plantes destruïdes i 3 detinguts.