Tornen a robar en els vestuaris d'un camp de futbol, ara a Vidreres

Nou robatori als vestuaris d'un camp de futbol a les comarques gironines. Aquest cop uns lladres van actuar al de Vidreres.

Els fets van succeir el dia 28 d'octubre i en aquest cas, es van emportar telèfons mòbils i carteres. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners tenen una investigació oberta per aclarir qui hi ha al darrere dels furts.

Aquest robatori als vestuaris del camp municipal va ocórrer entre les set i vuit del vespre del dissabte dia 28 i quan els futbolistes van anar a canviar-se es van trobar amb la sorpresa.

Els Mossos d'Esquadra informen que de moment tenen sis denúncies per furt per aquest cas. En total els lladres, s'haurien emportat sis mòbils d'alta gamma i dues carteres.

Aquest tipus de fet no és el primer cop que ocorren en una instal·lació esportiva i darrerament hi ha hagut diversos casos sobretot al Baix Empordà.

En una ocasió, els Mossos van poder detenir tres homes i els van poder acusar d'un robatori al camp de futbol de Begur. Per ara, d'aquest cas de Vidreres no hi ha hagut detencions, però la Unitat d'Investigació de Santa Coloma hi està a sobre.