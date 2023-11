Busquen els lladres que van robar al vestuari del camp del Mont-ras i es van emportar 17 mòbils

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Bisbal busquen els lladres que es dediquen a rebentar vestuaris de camps de futbol i roben telèfons mòbils. A principis d’octubre van detenir tres persones relacionades per un cas a Begur i ara estan mirant si podrien estar relacionats amb més fets. Un d’aquests és el que va succeir a finals de setembre al camp de futbol de Mont-ras. Un divendres els futbolistes es van trobar amb una sorpresa desagradable després de l’entrenament. Motxilles per terra i regirades. Els havien entrat a robar i els lladres van emportar-se 17 mòbils, tal com consten en les denúncies que van presentar el 29 de setembre.

Mòbils al Marroc Un d’aquests afectats lamenta els fets i explica que un grup de persones van entrar als vestuaris metre entrenaven i se’ls van emportar els mòbils. Com que la majoria tenen actualment el sistema per cercar on eren van trobar-se que alguns d’aquests estaven a la zona de l’Hospitalet de Llobregat al costat d’una comissaria. Afirma que van trucar la policia, però els van dir que no podien fer res. D’altra banda, també relata que posteriorment, aquests telèfons van aparèixer localitzats a Casablanca, al Marroc. Finalment, afirma que un dels lladres va contactar amb els afectats oferint-los diners per donar-los la contrasenya del telèfon. Aquesta no és la primera vegada que els roben els telèfons en els vestuaris i l’any passat, ressalta, van tenir la mateixa sort. Des dels Mossos d’Esquadra asseguren que hi ha constància dels fets i que estan treballant en el cas. La Unitat d’Investigació de la Bisbal està a sobre del cas i de fet, unes detencions de l’octubre de Begur podrien ser claus per seguir estirant el fil i localitzar els qui han assaltat o si són els mateixos que han actuat en més vestuaris de la comarca. Persecució a la C-31 d'uns lladres que havien robat als vestuaris d'un camp de futbol de Begur El 16 d’octubre els Mossos van detenir tres homes per haver robat telèfons d’alta gamma en els vestuaris d’una entitat esportiva que juga al camp de futbol de Begur. Els van enxampar després d’una persecució per la C-31 a Mont-ras