El judici que ha assegut membres de l'equip de Govern de l'Ajuntament d'Hostalric durant el mandat 2015-2019, entre els quals l'exalcalde Josep Frias i l'exsecretari, ha quedat vist per a sentència. Després de dos dies de judici a l'Audiència de Girona, amb la versió dels acusats, dels agents que van intervenir en els fets i en altres testimonis, la fiscal ha arribat a la convicció que la multa imposada de matinada el juliol de 2018 a una dona per treure pancartes i llaços grocs i embrutir el carrer tenia motius ideològics i només pretenia "escarmentar-la". Això, però, va ser negat ahir per tots els acusats, i avui, durant el torn d'última paraula, el llavors secretari (ara està jubilat des del 2020) s'ha volgut reafirmar en la seva innocència, assegurant que quan va ser nomenat instructor de l'expedient que va acabar sancionant amb 500 euros una dona "vaig fer una tasca indagatòria", i que el que es va exposar al plec de càrrecs "està ajustat al que a mi em va arribar": "nego de manera categòrica que actués mogut per qualsevol intent d'escarni", ha insistit.

El cap de la policia local, que va ser qui va enviar el correu electrònic a l'Equip de Govern comunicant l'incident, ha avalat que el secretari va posar-se en contacte amb ell i li va demanar de parlar amb els agents que van presenciar els fets. En tot cas, ha negat a les preguntes de la fiscal que el grup d'encaputxats hagués mostrat una actitud intimidatòria o que haguessin embrutit el carrer. En canvi, el cap de la brigada ha manifestat que l'endemà dels fets, van trobar llaços grocs a terra al parc que van haver de netejar. La matinada del 4 de juliol una patrulla de la policia local va enxampar un grup de nou persones encaputxades i amb estris com ara pals extensibles d'alumini que manifestaven que havien vingut a treure llaços grocs i pancartes. En un primer moment de "tensió", el grup es resistia a ser identificat, segons van explicar els dos agents, però llavors van accedir. Segons l'informe policial, el grup va trencar un cartell i se'l va emportar tot i el requeriment policial de deixar-lo on era. Amb tot, no es va fer, però la patrulla no va considerar proporcional imposar cap sanció. Va ser en la posterior Junta de Govern Local, format pel llavors alcalde, tres regidors i el secretari, on es va decidir imposar una sanció administrativa basant-se en aquest informe i en el correu electrònic. Percepció de gravetat La fiscal fa responsable als membres de la Junta de Govern Local, format, d'un delicte de prevaricació. Segons l'acusació pública, van fer una lectura "tendenciosa" de la informació que consta a l'informe policial per imposar al grup una sanció basant-se en motivacions ideològiques. En el seu informe final, ha assegurat que cap dels fets relatats a l'informe no encaixa en cap comportament sancionable, ni en la normativa de convivència ciutadana de l'Ajuntament ni en la Llei de Seguretat Ciutadana. En canvi, les dues defenses dels acusats han avalat els relats que van fer els acusats, assegurant que van actuar basant-se en la percepció de gravetat que es reflectia en l'informe policial i en el correu electrònic. Han manifestat que tots els fets pels quals es multa són "certs", i que quan es van interposar les sancions als nou ciutadans, cap d'ells les va recórrer per negar els fets, sinó al·legant motius de forma, fet que implica que tots van reconèixer es van endur pancartes que eren propietat de l'Ajuntament. L'exalcalde d'Hostalric nega motius ideològics en la multa per les pancartes Tots cinc processats s'enfronten a 12 anys d'inhabilitació. Les defenses demanen que se'ls absolgui, tot i que el lletrat dels quatre polítics demana en cas de condemna que es rebaixi la pena pel temps que ha trigat la causa a ser jutjada.