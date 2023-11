La «Marxa pels Valents» de Caldes de Malavella vol superar els 1.500 inscrits. La marxa, que arriba ja a la seva sisena edició, segueix amb el mateix objectiu de sempre: recaptar fons per la investigació del càncer infantil. L’any passat es va batre el rècord de persones inscrites amb gairebé 1.500 participants.

La sisena edició de la Marxa #Pelsvalents se celebrarà el pròxim 25 de febrer del 2024 i les inscripcions ja estan obertes. Hi haurà dues opcions de recorregut a peu, una de 7 i una de 10 quilòmetres; i en bici una de 13 i una de 28 quilòmetres. El cost de la inscripció és de 13 euros amb esmorzar inclòs. A més, els primers 500 dorsals inscrits seran obsequiats amb la tradicional samarreta de la jornada, que enguany és verd esperança, i la resta amb una bossa. L’hora de la sortida, serà de les 9 a 9:15 hores des de la Rambla del Rufí, i enguany, com a novetat, s’escalarà la sortida per augmentar la seguretat de les persones participants. Les inscripcions poden fer-se en línia a través de l'adreça https://www.inscripcions.cat/pelsvalents2024.

La presentació d'aquesta nova edició de la marxa es va fer aquesta setmana al Balneari Vichy Catalan i va comptar entre amb la presència, d'en Marc i la seva família. Un nen 8 anys que s’està tractant actualment al SJD Pediatric Cancer Center.

El sotsinspector i cap de la Policia Local de Caldes de Malavella, Xavier Muñoz va explicar les ganes de continuar treballant per la causa i va assegurar que la marxa està "consolidada, però seguim treballant amb les mateixes ganes i l’entusiasme del primer dia”. També va recordar que durant l'any realitzen d'altres " iniciatives solidàries, però aquest dia és molt especial per a nosaltres”.

El primer tinent d’alcalde, Sergi Mir, de la seva banda va destacar que es troben "davant d’una causa noble en la qual el poble de Caldes es bolca i ens sentim molt satisfets en veure com es materialitza la iniciativa en la recerca del càncer infantil”. A part, va remarcar que “com a poble ens cohesiona i ens uneix perquè el poble es posa darrere d’aquesta causa i treballa per a ella”. Marc Solanas, director General de Vichy Catalan, un dels patrocinadors de l’activitat també va explicar que estan "molt contents d’aportar el nostre granet de sorra en la iniciativa. Ens sentim orgullosos de donar suport i ho seguirem fent”, informa el consistori en un comunicat.

A la presentació també van assistir-hi entitats locals molt involucrades en el projecte com el Club Excursionista de Caldes de Malavella o Protecció Civil Caldes.

Més de 800.000 euros

La campanya #PelsValents va sorgir el 2017 i va començar a Caldes de Malavella i s'hi van unir les policies de Sant Celoni i Cambrils amb escuts de les Policies Locals. Aquesta ara ja compta amb una gran varietat de productes solidaris d’entre els que s’hi poden trobar mascaretes, rellotges intel·ligents, ambientadors, polseres de silicona, casquets de bany, dessuadores, tasses, agendes, auriculars o loteria de Nadal entre d’altres.

Hi ha més de 200 municipis col·laborant en la campanya #PelsValents a través dels cossos de Policia Local, Protecció Civil, IPAs, o d’altres. També hi ha cossos implicats fora de Catalunya. Gràcies a les iniciatives de tothom s’han recaptat fins ara més de 800.000 euros que s’han entregat a l’Hospital Sant Joan de Déu, i la voluntat és continuar recaptant fons.