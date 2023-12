L’oposició descarta fer un govern alternatiu a Santa Coloma de Farners

Ball de cadires a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. La sortida d’Independents de la Selva (IpS) ha trencat el govern de coalició que havien construït amb Junts. El pas al costat dels quatre regidors d’IpS ha deixat al partit de Carme Salamaña governant en minoria, però els principals grups de l’oposició, per ara, descarten tirar endavant alguna mesura de pressió.

Interpel·lat sobre aquest gir de timó, el portaveu d’Independents, Pep Prat, exposa que «algunes decisions preses de manera unilateral per part de Junts» han precipitat el trencament de govern. «La idea que ara mateix hem volgut transmetre és que no estem còmodes amb aquest pacte i amb la manera de treballar i de governar. No tenim cap intenció de fer cap acció de fer fora al govern actual. Volem analitzar el que ha passat. Nosaltres volem parlar i veure com han succeït tots els esdeveniments», analitza Prat. Tot i el trencament, Independents va recolzar l’aprovació dels pressupostos amb el compromís de paraula de Junts que reforçaria algunes de les partides d’acció social.

Pel que fa a aquesta decisió, Prat assegura que no volien deixar un ajuntament dos anys sense pressupost. «Molta gent no entén que hàgim aprovat el pressupost, però en aquest sentit pensem que calia demostrar que la consciència que representa poder tenir un pressupost i poder treballar, ho respectem. No perquè no estiguem còmodes hem de provocar o fer mal. És un pressupost que en moltes línies coincidíem, però en la part social no. Una opció era no aprovar el pressupost, però si hi ha un compromís i hi ha uns diners que queden penjats crec que la responsabilitat és la de solucionar-ho», afirma Prat.

El govern de Junts declina fer declaracions afirmnat que «de moment no és oficial la sortida dels independents. Han declarat la intenció de sortir de l’equip del govern, però no s’ha fet efectiva i, per tant, encara no s’ha redistribuït les àrees».

Independents va ser la segona força més votada en les darreres eleccions (21,63%) seguida de la CUP (18,93). La participació en les darreres eleccions va ser del 48%.

La CUP i ERC, a l’expectativa

La portaveu de la CUP, Ivette Casadevall Cufí, exposa que tot plegat posa de manifest «la debilitat» dels pactes de govern que es fan: «Són pactes que són dèbils en si mateixos perquè fan pactes per repartir-se les cadires i després quan treballen no s’entenen i qui ho pateix és el municipi. Cal fer pactes sobre el pla de governabilitat. Crec que han de ser més responsable i això és un històric de Junts i Independents que ha vingut passant des de fa anys». La portaveu afegeix que «no entenem que hagin marxat aprovant el pressupost». Des de la CUP afegeixen que, per ara, no tenen previst cap mesura a l’espera que l’assemblea debati aquest episodi.

Per la seva banda, el portaveu d’ERC, Joan Casalprim, explica que la mala maror entre els dos grups de govern es palpava des de feia setmanes. «Ens va sorprendre relativament perquè feia temps que la relació entre els dos partits eren tenses. Hi havia hagut alguna intentona, però va ser tot molt precipitat. Ens va sorprendre que marxessin aprovant el pressupost, perquè si algú vol entrar a governar està lligat de mans i mànigues», diu Casalprim, que afegeix que davant qualsevol moviment que es pugui produir a partir d’ara, la seva formació «agafarem el telèfon a tothom».