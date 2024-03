El govern d’Entesa a l’Ajuntament d’Arbúcies, en resposta al comunicat emès pel grup d’ERC Arbúcies, el qual els va acusar de "falta de compromís i poca transparència en la gestió dels recursos públics" i van "exigir explicacions per la renúncia al projecte de la biblioteca", assenyala que la informació de què disposa la formació republicana sobre la biblioteca va ser proporcionada pel mateix equip de govern d’Entesa, que els va cridar per trobar-se i els hi va explicar les diferents propostes que hi havia a sobre la taula.

“No s’entén, per tant, que demanin explicacions, que parlin de manca de transparència, quan la informació se’ls va donar de mutu propi, i se’ls va convidar a participar en el debat i en trobar la millor proposta de Biblioteca per Arbúcies”, asseguren des del govern municipal. A més, afegeixen que “després de convidar-los a treballar conjuntament per tenir una excel·lent Biblioteca a Arbúcies, si la seva resposta són les declaracions pel grup municipal d’ERC, només podem pensar que el tema no els interessa o bé no se senten capacitats de formular propostes en positiu”.

"Al contrari del que ERC proclama en el seu comunicat, l’equip de govern assegura que mai ha renunciat a tenir una Biblioteca digna, ni té cap intenció de deixar al poble sense una instal·lació cultural fonamental", afirmen des del govern local.

D'altra banda, des de l’Ajuntament destaquen que “si actualment hi ha diferents possibilitats a sobre de la taula, a més del projecte inicial al qual encara no s’ha renunciat, és precisament per responsabilitat política, pel compromís amb els interessos dels veïns i veïnes i per la voluntat de servei al poble. Des del rigor i l’anàlisi del moment actual i de la realitat amb l’objectiu d’aconseguir fer possible la biblioteca que Arbúcies necessita”.

"ERC en el seu comunicat reitera el seu compromís amb la transparència i el treball basat en la realitat pel que els tornem a convidar a trobar-nos a treballar en aquest i altres temes al servei de la ciutadania arbucienca", reclamen des d’Entesa.

Finalment, des del govern d’Entesa sentencien que "esperen les propostes d’ERC tal com els van demanar a la reunió en què se’ls va informar de les diferents alternatives que s’obren en el projecte de la biblioteca".