Desmantellen un cultiu de més de 600 plantes de marihuana en una casa de Vidreres

La Policia Local de Vidreres i els Mossos d'Esquadrahan desmantellat un cultiu de més de 600 plantes de marihuana en una casa de Vidreres.

En el moment de la intervenció policial, els agents no han trobat ningú al domicili, però mantenen el cas obert. A banda, a dins del domicili també hi han trobat munició d’armes de foc

La investigació va iniciar-se fa uns mesos per part de la Policia Local de Vidreres que tenia indicis que s’estava cultivant marihuana en els baixos d’una casa de la urbanització de la Goba.

Després de practicar les diligències corresponents i fruit de la col·laboració de la Policia Local amb els Mossos d’Esquadra, aquest dimarts els Mossos van practicar l’entrada a l’immoble on van localitzar el cultiu de 647 plantes i material divers associat a l’activitat il·lícita. Els agents van desmantellar la plantació i tots els aparells i estris per tenir-ne cura.

A l’interior de l’habitatge, que tenia la llum punxada, també hi van trobar diversa munició d’armes de foc. En el moment de l’escorcoll no hi havia ningú i no van poder practicar cap detenció. Per aquest motiu la investigació continua oberta, informa l'Ajuntament de Vidreres.