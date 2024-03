Jornades de recreació històrica a Arbúcies

Arbúcies celebra La revolta del vescomtat de Cabrera aquest cap de setmana, 16 i 17 de març. Unes jornades de recreació històrica que se situen 650 anys enrere quan el territori del vescomtat va revoltar-se contra l’execució del vescomte Bernat II a mans de les autoritats reials. Aquests fets van tenir una gran transcendència a tot el domini dels Cabrera i, en especial, a la vall d’Arbúcies i van acabar amb el famós setge al castell de Montsoriu per part de les tropes reials entre els anys 1367 i 1368.

El parc Mongé – Espai Medievalia esdevindrà l’epicentre de les activitats organitzades al llarg de tot el cap de setmana. S’hi instal·larà el campament medieval amb diferents tallers per a públic familiar com ara l’Arcatac, participa amb el teu arc en el camp de batalla o veure com es vestia un cavaller medieval amb l’arnès d’un cavaller. Els assistents també podran fer un recorregut en què es recrearà la vida al campament de l’exèrcit reial, que també comptarà amb zona de jocs amb bitlles medievals, tir al papagall i els qui ho desitgin també es podran vestir com cavallers.

Tant dissabte com diumenge a la una del migdia, el públic assistent podrà veure com un escamot de revoltats del vescomtat de Cabrera ataca el campament per portar provisions als defensors de Montsoriu amb l’Assalt al campament reial o veure com quatre cavallers lluiten per guanyar l’espasa de la virtut, una recreació que tindrà lloc dissabte a les sis de la tarda i diumenge a un quart d’una del migdia.

La instal·lació del campament i tots els elements de la vida quotidiana que s’hi veuran van a càrrec de la companyia de recreació històrica Alma Cubrae, una de les més prestigioses del país i que per aquest esdeveniment concentrarà més de trenta recreadors perfectament caracteritzats.

Les activitats, però, a banda de l’Espai Medievalia també tindran un altre espai protagonista: el Museu Etnològic del Montseny – Espai Cabrera, que durant tot el cap de setmana obrirà les seves portes de franc. A l’Espai Cabrera hi tindrà lloc la xerrada Els vescomtes de Cabrera. El poder d’una gran nissaga el divendres 15 de març a les set de la tarda, el taller de cal·ligrafia medieval Scriptorium el dissabte 16 a les onze del matí i a dos quarts de cinc de la tarda i la xerrada Dames de Montsoriu.

El Cor de cambra Sota Palau, de Blanes, tancarà el programa d’activitats d’aquestes primeres jornades de recreació històrica La revolta del vescomtat de Cabrera amb un concert que presentarà un viatge musical del segle XII a l’actualitat.

Aquestes jornades de recreació històrica se sumem a les diferents programacions que es duen a terme als municipis que participen en el projecte Vescomtat de Cabrera a la comarca de la Selva.