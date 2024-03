Arriba la Fira i cursa gastronòmica “Pa amb Tomàquet” a Santa Coloma de Farners

Aquesta tarda s’ha presentat la Fira i cursa gastronòmica “Pa amb Tomàquet” a la biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners. L’acte ha anat a càrrec de l’alcaldessa de Santa Coloma de Farners, Carme Salamanya, i del regidor d’esports, Jordi Cullell, que han donat a conèixer les novetats, activitats i l’organització de la fira, que se celebrarà el cap de setmana del 20 i 21 d’abril al Parc de Sant Salvador.

En aquesta edició, la principal novetat és que s’ha unit la fira gastronòmica amb la cursa esportiva. “La unió d’esport i cultura ens permetrà convertir el que eren dues trobades referent, en una de sola i potenciar-ne el seu atractiu a través de la gastronomia i de l’esport”, ha destacat Salamanya. En aquest sentit, el menjar tradicional és el gran protagonista i des del municipi selvatà se’l vol promocionar. “A la fira pa amb tomàquet s’hi podrà trobar menjar típics catalans com per exemple embotits, i també hi haurà diferents parades d’oli i pa, productes indispensables per a l’elaboració del pa amb tomàquet”, ha conclòs Salamanya. A més durant tots els dos dies hi haurà diferents activitats per a grans i petits, amb espectacles infantils, degustacions i concerts, un sopar popular el dissabte 20 i una botifarrada per dinar diumenge.

La part esportiva de “Pa amb tomàquet”, organitzada per Fast Competició, compta amb un total de 5 curses diferents, entre les quals destaca la novetat d’aquesta edició que és el KM vertical. També se celebrarà una marató, un trail, una cursa express de 13 km, la marxa popular i una cursa per als més menuts. Jordi Cullell ha destacat la bona rebuda que està tenint actualment la cursa: “A hores d’ara, quan falta un mes ja tenim un 80% d’inscripcions, i en el cas de la cursa express s’han tancat per aforament complet”. A més de les curses que es faran durant els dos dies, també hi haurà una conferència el dissabte 20 a les 18:15 h de la corredora de muntanya, Núria Picas.