Hostalric dona la benvinguda als Vescomtes de Cabrera a la Fira Medieval

La plaça Maria Teresa de Gelcen d’Hostalric va acollir divendres la cerimònia de benvinguda dels Vescomtes de Cabrera i Bernat II. La Fira Medieval del municipi, que és la capital del Vescomtat de Cabrera, celebra enguany la 27a edició i tindrà diverses activitats i música durant tot el cap de setmana.

L'Ajuntament preveu que entre 30.000 i 40.000 persones visitin la fira, que tindrà les actuacions dels Abanderats de Tortosa -Colla Jove de Dolçainers de Tortosa com un dels plats forts. També destaca la Cova Mística, a la Cova del Relliguer, on es duran a terme sessions d’endevinació per cartomància. En matèria d'espectacles, un altre dels destacats és la Dansa de Bruixes amb Degustació de Queimada, a càrrec de la companyia Serket Raqs. A més, l'esdeveniment es celebra amb la inauguració de la muralla, que el consistori ha rehabilitat.