Blanes acull la Processó del Ressuscitat i el Cant de l’Àngel, una celebració protagonitzada per dones

Un any més Blanes ha complert amb una de les seves tradicions més longeves de la Setmana Santa: la Processó del Ressuscitat, coneguda també com la Processó de l’Àngel. D’aquesta manera, avui al migdia tant locals com visitants, omplien els carrers del municipi per a acompanyar la processó i quedar-se fins al seu punt culminant, El Cant de l’Àngel.

La celebració s'ha encetat a les 11.15 h amb la sortida des de l’Església Santa Maria de la primera de les dues imatges incloses, aquesta es tracta de la Mare de Déu de Pasqua. Mitja hora més tard ha estat el torn del Crist Ressuscitat, que ha recorregut un camí diferent fins que totes dues s'han trobat a la Plaça dels Dies Feiners. Enguany, a més, ha estat la 15a ocasió en què la imatge l’han portat exclusivament un grup de dones, en total hi havia 21 dones que feien torns rotatius.

Per finalitzar l’acte i complir la tradició en el seu total, Roser Crespo Rosua, de 9 anys, s'ha encarregat d’El Cant de l’Àngel i ha interpretat la peça del Ressurrexit.