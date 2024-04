Crema el menjador d'una casa de Lloret

Incendi d'habitatge aquest dimecres a la nit a Lloret de Mar.

El foc es va declarar cap a un quart de deu de la nit en una casa d'una sola planta del carrer Aiguaviva Park i els Bombers hi van desplaçar quatre dotacions.

En arribar van confirmar el foc i que estava concentrat a la zona del menjador. Van comprovar que no hi hagués ningú a dins de la casa, com així va ser i van sufocar les flames. Que van afectar el menjador.

Tota la casa va quedar també plena de fum i els Bombers van executar tasques de ventilació i un cop acabades, van donar el servei per finalitzat.