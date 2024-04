Dos detinguts per vendre droga a la zona d'oci nocturn de Lloret

Els Mossos d’Esquadra amb la col·laboració de la Policia Local de Lloret de Mar han detingut dos homes per vendre droga a la zona d'oci nocturn Lloret de Mar.

Els arrestats tenen 24 i 27 anys i estan acusats de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues. El més jove compta amb antecedents policials.

Les detencions s’emmarquen en un dispositiu de prevenció iniciat a principis del mes de març per part d’agents de paisà de la Unitat de Seguretat Ciutadana. Aquest estava encaminat a combatre la venda al detall de substàncies estupefaents a la via pública.

Les indagacions fetes per la policia va poder determinar que els autors se situen a la via pública, a la zona d’oci nocturn i aprofitaven el fet de fer publicitat d’un local per oferir droga als clients. Els traficants rebien la comanda i es desplaçaven a buscar la droga a diversos amagatalls que tenen. Seguidament fan l’entrega.

Els agents de paisà dels Mossos de la comissaria de Blanes a les dotze de la nit van interceptar a un dels presumptes traficants de camí a recollir droga i li van intervenir cinc bossetes amb marihuana i una paperina de cocaïna

El segon presumpte autor el van interceptar en un pàrquing on es va localitzar, gràcies també a la col·laboració d’un gos de la Unitat Canina de la Policia local que va marcar l’existència de droga. A banda, els policies van trobar paperines de marihuana dins d’una capsa de perfum i a l’interior del pàrquing, concretament en un traster, hi van trobar 21 paperines de marihuana, nou de cocaïna i dues bosses que contenien haixix.