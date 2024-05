L’alcalde de Lloret i l’oposició suspenen el ple on s'havia d'abordar les suposades irregularitats d’un regidor

L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas (PSC), i els grups municipals Tots per Lloret, ERC Lloret i Sumem Lloret han consensuat no convocar el ple extraordinari -sol·licitat pels mateixos grups municipals- per abordar el cas del regidor de Mobilitat i Salut, Joan Antoni Escalona (PSC), i les suposades irregularitats en bonificacions del menjador per valor de 2.000 euros. Així mateix, els grups de l'oposició asseguren que "han acordat els terminis i tràmits que caldrà realitzar per tal de valorar si finalment l'alcalde decideix apartar de les seves funcions al regidor Joan Escalona, una vegada es disposi de més informació rellevant en relació a la situació exposada".

Albert Ferràndez, portaveu d'ERC a Lloret, explica que una de les raons per les quals s'ha decidit no convocar el ple és perquè "des de l'AFA i l'escola Pompeu Fabra han mostrat el seu malestar perquè s'estan trobant amb problemes amb les preinscripcions del curs vinent per aquest tema". Tanmateix, Albert Robert (Tots per Lloret) apunta que ja "hi ha una auditoria en marxa per resoldre aquesta situació" i que "no volen perjudicar el centre escolar".

A finals del mes de febrer els principals grups de l'oposició de Lloret van exigir a l'alcalde –via instància- que apartés provisionalment el regidor de Mobilitat i Salut, Joan Antoni Escalona per haver sortit a la llum que, "mentre exercia de secretari de la junta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola Pompeu Fabra i abans de ser nomenat regidor de l'actual equip de govern, es va aprofitar suposadament del seu estatus per bonificar-se una part de les quotes del menjador". Els principals partits de l'oposició reclamaven que se l'apartés de l'equip de govern fins que s'aclarís l'assumpte; entre d'altres, amb l'auditoria que Educació ha encarregat sobre l'AFA i amb la demanda d'informació a les administracions que han fet Tots per Lloret, ERC Lloret i Sumem Lloret.

Davant la demora en la resposta al voltant de la situació denunciada els principals grups de l'oposició van sol·licitar la convocatòria d'un ple extraordinari per tal d'obtenir les explicacions de l'alcalde i del regidor Escalona en relació amb les possibles irregularitats a l'AFA. En les darreres setmanes els principals grups de l'oposició i l'alcalde de Lloret de Mar han mantingut diferents reunions per tal de consensuar les actuacions a realitzar davant la situació denunciada, arribant al compromís per part de l'alcalde de "realitzar les actuacions que siguin necessàries, per tal de preservar la transparència i el bon govern de l'Ajuntament de Lloret de Mar i de totes les persones que en formen part, en cas que es disposi de noves informacions rellevants, que permetin determinar les suposades irregularitats i la suposada participació del regidor Escalona quan formava part de la junta directiva de l'AFA de la mateixa escola, abans de ser nomenant regidor de l'actual equip de govern municipal", segons expliquen a través del comunicat conjunt.

Finalment, des de l’oposició destaquen que volen fer “una oposició constructiva i edificant, i no anar al xoc frontal gratuïtament cada cop que es presenti l’oportunitat”.