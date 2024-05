Maçanet de la Selva inverteix en dos anys 600.000 euros en el tractament de l’aigua

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha invertit en dos anys vora 600.000 euros en el tractament de l’aigua, per tal de complir amb la normativa de salut pública. El consistori selvatà fa dos anys que gestiona el servei de l’aigua a la urbanització Maçanet Residencial Parc a través d’un decret d’emergència, per garantir el subministrament d’aigua potable als veïns davant el risc d’interrupció del servei. En concret, des de l'administració local han invertit en els canvis de filtre de l'ETAP, procés imprescindible per netejar l’aigua i fer-la potable. “Aquests dos anys l’Ajuntament ha tingut com a prioritat garantir la potabilitat de l’aigua de Maçanet Residencial Parc i no hagués sigut possible sense la comprensió i col·laboració de tots els maçanetencs i maçanetenques”, explica l’alcaldessa, Natàlia Figueras.

Actualment, l’Ajuntament treballa amb una licitació de la gestió de l’aigua de tot el municipi, en el que s’inclou el nucli i les tres urbanitzacions, Maçanet Residencial Parc, Montbarbat i Mas Altaba. En aquesta licitació es contemplen inversions explícites a Maçanet Residencial Parc per tal de garantir el bon servei de l’aigua.

L'ens local gestiona el servei de forma provisional a través de l’empresa Agbar, concessionària de l’aigua a la resta del municipi, a l’espera de licitar un nou contracte i resoldre diversos processos judicials amb la propietat dels pous d’aigua dels quals s’abasteix la urbanització.

Amb motiu d’aquests dos anys de gestió, es va organitzar una jornada de portes obertes a les instal·lacions de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Maçanet Residencial Parc, per tal de poder explicar a la ciutadania el procés de potabilitzar l’aigua. “L’aigua, que arriba amb alts percentatges de ferro i manganès dels pous, és tractada a la planta, que permet filtrar l’aigua fins a fer-la potable”, s’explicava a la visita guiada de la jornada.