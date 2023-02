L’educació dels fills és una decisió transcendental. No només a casa, també a l’escola. I, en aquest sentit, escollir el centre educatiu on es desenvoluparà, juga un paper fonamental. En un món cada vegada més competitiu i en contant canvi, l’atenció personalitzada de l’infant i el desenvolupament de competències acadèmiques i personals són elements que poden marcar la diferència.

A Girona, i des de fa més de 40 anys, hi ha un centre que aposta decididament per aquest model: la Institució Les Alzines. Allà, cada alumne és únic, i la personalització del projecte educatiu n’és el viu reflex. Des del primer dia s’assigna una tutora o tutor per atendre individualment cada mes l’alumne i trimestralment cada família per fixar uns objectius de millora i seguir la seva evolució acadèmica, social i personal.

En aquest sentit, per aquesta escola gironina, la família juga un paper central pel centre. Per aquest motiu es dedica un gran esforç en orientar-les a través de les tutories familiars, les reunions grupals, sessions formatives que s’adapten a cada etapa o els cursos d’orientació familiars, entre d’altres.

Vols conèixer més? Segueix llegint!

Un programa estratègic: així és l’Aude! 25

Des de l’any 2016, la Institució Les Alzines treballa de forma estratègica el seu projecte educatiu a través d’Aude! 25. Aquest model se centra a oferir una formació que respongui als reptes globals als quals s’enfrontarà l’alumne al futur. Un projecte estratègic docent que es renova cada cinc anys i que treballa principalment 4 línies:

Lideratge ètic: educació integral, identitat cristiana, fortaleses del caràcter i educació per a la igualtat. Preparats per al canvi: cultura de pensament i creativitat, avaluació competencial, aprenentatge cooperatiu i per projectes, personalització i inclusió. Competència global: plurilingüisme, comunicació, STEM, competència digital, art i esport. Compromís social: Oberts a la comunitat, implicació social, aprenentatge i servei, sostenibilitat i cura del planeta.

Educació amb immersió a l’anglès dels 0 als 18 anys

El coneixement dels idiomes és una de les competències més importants que qualsevol alumne pot necessitar pel futur. Sobretot, l’anglès, la llengua més demandada en l’actualitat al mercat laboral. En aquest sentit, la Institució Les Alzines compta amb un programa d’immersió en llengua anglesa que va des de la Llar d’Infants fins al Batxillerat.

“L’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès a Les Alzines és una realitat arrelada profundament a l’escola. D’aquesta manera es garanteix que l’alumnat surti preparat per comunicar-se i viure en un món global”, apunta Núria Vila, sotsdirectora de Secundària i Batxillerat del centre.

Per aconseguir un model d’èxit, el programa comença a la Llar d’Infants i es va ampliant progressivament fins a arribar a I3. És en aquest curs quan l’exposició de l’anglès a l’aula arriba al 35% i es complementa amb classes de conversa en grups reduïts impartides per auxiliars de conversa natives.

Aquesta aposta de l’escola no es limita a més hores de llengua anglesa o matèries impartides en anglès -CLIL-, també hi ha una exposició seguida i natural a l’anglès, que acompanya l’alumne al llarg de tota la seva vida educativa. A Primària, la classe ‘d’speaking’ és fonamental per poder preparar-se bé per a les proves externes que el col·legi ofereix de forma extracurricular, certificats oficials com: Universitat de Cambrigde (Cambridge ESOL), Oxford Test of English, Escola Oficial d’Idiomes (EOI), etc. Tot això també es complementa amb programes d’immersió a diferents nivells o amb estades a l’estranger que poden ser d’una setmana o, fins i tot, un trimestre d’escolaritat amb escoles d’arreu. També hi ha possibilitat de fer un “Summer Camp”, entre d’altres.

Un cop arribats a la secundària, l’alumnat té la possibilitat de cursar el “Diploma Batxillerat Dual Internacional”, que els prepara per poder obtenir el títol de Batxillerat corresponent als EUA. A més, poden cursar el Batxillerat Internacional, un itinerari curricular reconegut en l'àmbit mundial que ofereix un programa acadèmic i educatiu d’alta qualitat o, si ho prefereixen, també poden fer l’anglès del Batxillerat Internacional per completar la seva formació en aquella llengua.

El 100% dels alumnes de Batxillerat aproven la selectivitat

Les dades de l’èxit acadèmic avalen a la Institució Les Alzines. El darrer curs, el 100% de l’alumnat de segon de Batxillerat va aprovar la selectivitat i 10 d’aquests alumnes van obtenir una distinció, és a dir, van aprovar amb més d’un 9 la Fase General de les PAU.

Esther Latre, directora del centre, explica que a Institució Les Alzines treballen perquè cada alumna arribi a ser una persona íntegra, solidària i una professional competent, capaç de transformar el món en què vivim. “Volem que els nostres alumnes, a partir de la feina ben feta i l’esforç en equip, desenvolupin tot el seu potencial de manera que puguin escollir amb plena llibertat el seu futur professional”, assegura.

Orientació acadèmica i professional

Orientar l’alumnat és un element diferencial i que serveix d’ajut per prendre decisions importants. A la Institució Les Alzines ho saben i, al Batxillerat, les entrevistes personals amb la tutora serveixen per triar de forma lliure i amb coneixement l’itinerari o els estudis superiors posteriors. En aquest sentit, les aptituds i els interessos són fonamentals.

A més, Institució Les Alzines té com a un dels objectius aconseguir que totes les alumnes que comencen el Batxillerat es presentin a les PAU i les aprovin amb nota, que la majoria cursin els estudis que han demanat en primera opció, que acabin el període escolar amb el títol del ‘First’ o ‘l’Advanced’ de la Universitat de Cambrigde... són alguns dels avantatges d’estudiar en aquesta escola.

Estudiar a Institució Les Alzines és apostar pel creixement personal en valors humans, és tenir present que la formació de les filles no depèn únicament de l’escola, sinó també de la que reben en tots els seus entorns.