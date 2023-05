La desigualtat en els premis entre les competicions masculines i femenines és una constant. Però fins i tot en les modalitats on només competeixen les dones es cometen autèntics abusos. Al kit de depilació del Campionat d'esquaix d'Astúries o la roba interior que va oferir la Federació Gallega d'Automobilisme es van unir els vergonyosos 'guardons' lliurats en la Carrera de la Dona de Madrid, en la qual van participar més de 32.000 corredores aquest diumenge.

Carrera contra el càncer i la violència masclista

La causa de la prova no podia ser més lloable, perquè les competidores es van unir contra el càncer de mama i la violència masclista amb el dorsal únic '016', fent referència al número d'assistència contra el maltractament. La Carrera de la Dona va ser un èxit de participació i va estar amadrinada per esportistes de primer nivell com Carolina Marín, campiona olímpica de bàdminton, o Virginia Torrecillas, futbolista supervivent de càncer.

Però tots aquests aspectes positius contrasten amb els premis lamentables que es van lliurar en una prova organitzada per Sport Life Ibèrica en col·laboració amb l'Àrea Delegada d'Esport de l'Ajuntament de Madrid. Thermomix era un dels patrocinadors de l'esdeveniment, d'aquí el lliurament del robot de cuina a la guanyadora. El segon premi va ser una aspiradora sense cable. Igualment, es van repartir productes aprimadors, a pesar que aquesta distribució havia causat polèmica en passades edicions.

"Si triomfes, mestressa de casa; si no t'aprimes"

Les controvertides recompenses han provocat la reacció d'Ángela Rodríguez, secretària d'Estat d'Igualtat, qui va criticar el masclisme dels regals: "En la Carrera de la Dona, a la primera li van donar un Thermomix i a la resta productes 0%. Si triomfes, mestressa de casa, en cas contrari, almenys t'aprimes. El problema no és el 'rosa', sinó que les empreses ho utilitzin per a tapar l'important: la lluita contra el masclisme. Fan falta més carreres encara".

Els organitzadors de l'esdeveniment van respondre a la representant governamental, assegurant que des del naixement de la Carrera de la Dona, "fa 19 anys, estem absolutament conscienciats amb la lluita per l'erradicació de qualsevol estereotip sexista" i que a causa d'això realitzen "un exercici d'autocensura diari per a evitar que qualsevol regal o marca que ens patrocini pugui generar comentaris negatius".

Un robot de cuina obsequi d'un patrocinador

A més, justifiquen la Thermomix com "un obsequi que s'enquadra en el nostre concepte de promoure valors saludables en els hàbits esportius i nutricionals de les dones, perquè amb aquest producte, tant homes com dones poden cuinar aliments no processats en menys temps i d'una manera senzilla". A més, al·ludeixen al "alt valor econòmic" del robot de cuina, taxada en més de 1.000 euros.

Finalment, el comunicat de la Carrera de la Dona lamenta si alguna dona s'ha pogut "sentir ofesa" pel que, insisteixen, és un regal i no un premi. Asseguren que prendran mesures per a evitar polèmiques similars en el futur i defensen que "una prova en la qual han participat 32.000 dones, promovent hàbits de vida saludable, lluitant contra el càncer i reivindicant el paper de la dona en l'esport i la societat, no pot veure's involucrada en aquesta polèmica que no compartim".