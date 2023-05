Un dels aspectes que ha marcat el que portem del 2023 és la pujada de l'índex de preus de consum, l'IPC. Per tant, seguint aquesta mètrica, sembla que ni els pensionistes ni els jubilats perdran tant de poder adquisitiu a causa de la inflació.

De fet, l'increment que reben els pensionistes és d'un 8,5%, fet que significa que aquest augment és de 101 euros. D'altra banda, els jubilats també han vist com pujava a 116,70 euros.

Ara bé, el que molts pensionistes estan esperant ja és la paga extra d'estiu, una que és més que a prop. Aquesta paga extra sempre arriba al costat de la paga habitual, i totes dues són del mateix valor, per la qual cosa se suma amb aquest pagament addicional és el doble del que se sol ingressar.

Segons el darrer informe de la Seguretat Social, la pensió mitjana és de 1.193,10 euros. Per tant, els pensionistes haurien de rebre un total de 2.386,2 euros. Per altra banda, els jubilats veuran una suma de 2.745,96 euros.

Les pensions de qualsevol dels règims que componen el sistema de la Seguretat Social són retribuïdes per mensualitats naturals vençudes i se salden en 14 pagues. Aquestes corresponen una per cadascun dels mesos de l'any i dues pagues extraordinàries, com sabeu bé.

Evidentment, hi ha algunes excepcions, i són les que provenen d'un accident de treball o una malaltia professional. Si aquest és el cas, el més normal és que s'ingressin 12 pagues, ja que les extraordinàries ja estan prorratejades en mensualitats ordinàries.

Així mateix, tingues en compte que la Seguretat Social té un ampli ventall de prestacions. Dins d'aquestes, alguns pensionistes no tenen dret a cobrar la paga extraordinària d'estiu íntegrament. Sent exactes, per rebre la ja esmentada paga extra d'estiu has de tenir en compte el tipus de pensió que estàs percebent i el moment en què hi accedeixes.

Concretament, la Seguretat Social se sol basar en dos períodes de temps per establir la durada dels mesos necessaris per beneficiar-se d'aquesta paga extra. Per tant, per poder aconseguir el total de la paga extra ja esmentada, hauràs d'haver rebut l'ajut en qüestió des de l'1 de desembre fins al 31 de maig. Així mateix, en el cas de la paga extra de Nadal, la podràs rebre si tens l'ajuda des de l'1 de juny fins al 30 de novembre.

Per tant, per poder entendre la raó per la qual uns pensionistes no podran percebre la paga extra d'estiu, que és la corresponent al proper mes de juny, cal tenir en compte quan es va sol·licitar.

Així que, amb això al cap, s'abonarà una sisena part per cadascun dels mesos compresos entre el desembre de l'any anterior i el mes en què es produeixi la suspensió de la percepció de la pensió o la causa d'extinció d'aquesta.

Per acabar, us recordem que la Seguretat Social ja ha confirmat que el cobrament de la paga extra d'estiu arribarà el proper 1 de juny. Ara bé, cal tenir en compte que la TGSS és qui emet el pagament a les entitats bancàries des del 25 de juny.