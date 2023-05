Per a la immensa majoria dels contribuents amb declaració negativa, la devolució d'aquests diners és una important prioritat, si cap encara més amb les possibles reduccions d'ingressos per les repercussions de la crisi derivada de la pandèmia, o per la pèrdua de poder adquisitiu lligada a l'augment de la inflació.

Tot això s'ha vist reflectit en l'enorme volum de declaracions que es van presentar en els primers dies. En la majoria dels casos, aquesta devolució s'ha tramitat de manera ràpida. El més corrent és que el contribuent tingui els diners en el compte entre una i dues setmanes després d'haver presentat la declaració, però... Què passa si aquest temps es dilata?

Sis mesos per a la devolució

En realitat, el límit per a aquesta devolució és elevat, de fins a sis mesos, per la qual cosa hauria de lliurar-se dins de l'any en curs (fins al 31 de desembre). No obstant això, la veritat és que l'Agència Tributària pot fer-ho després de l'1 de gener. Això sí, en aquest cas, des d'aquest moment si haurà d'abonar-te interessos de demora que, per a la declaració de la renda 2022 és del 3,75%.

Aquesta quantitat no supleix el perjudici que per a moltes economies familiars causa no cobrar la declaració de la renda i, per això, el primer punt fonamental està a saber per què no s'ha produït aquesta devolució que en la majoria dels casos és ràpida.

De la mateixa forma que hem accedit a l'esborrany de la declaració (número de referència, certificat digital o Cl@ve PIN) podem consultar l'estat de la tramitació. Aquesta és la clau, ja que la majoria dels retards es deuen al fet que s'està revisant algun punt d'aquesta.

Per això, com a regla més comuna, aquelles declaracions que inclouen les dades que té l'Agència Tributària i no es modifiquen (generalment les més senzilles i basades en ingressos de treball) es tramiten abans que altres més complexes com les dels autònoms o que tenen guanys patrimonials per vendes d'actius financers o immobiliaris.

També punts que poden demorar la declaració poden ser la no inclusió de dades com a subvencions rebudes (les percebudes per programes de compres de vehicles són un clar exemple) o simplement perquè hem fet alguna modificació sobre aquestes dades.

Això no significa que hàgim d'assumir que totes les dades de l'Agència Tributària són les correctes, però sí que cal tenir la justificació en cas de dubte.

Si a l'hora de consultar la declaració veiem el missatge: “La seva declaració s'està tramitant”, no tindrem encara informació si hi ha alguna discrepància, però si ja veiem el missatge “La seva declaració està sent comprovada” si ens l'indica, és en aquests casos quan podem anticipar-nos per a solucionar-lo.

Proporcionar informació

Que la declaració estigui sent comprovada no significa que existirà un requeriment, en moltes ocasions acara altres dades i pot donar-li el vistiplau sense requerir més informació.

En altres casos, si la discrepància si requereix que proporcioni més informació, l'Agència Tributària t'ho comunicarà per via electrònica i correu certificat (en els ciutadans aquest últim punt és obligatori) qualsevol requeriment d'informació.

Però fins que aquest arriba, si ja coneixem que s'està realitzant una comprovació podem personar-nos i oferir la nostra col·laboració. Per a això, cal demanar cita en la pàgina web de l'Agència Tributària, no en cita de la renda, sinó en cita general, en la qual com primer pas sol·licitarem més informació.

Normalment en la primera cita coneixerem el perquè de la demora i en una segona podrem aportar informació que aclareixi la discrepància.

Proporcionar les dades no garanteix sempre accelerar el procés de devolució, però en molts casos si s'aconsegueix. En tot cas si ajuda a posar-se al dia amb l'Agència Tributària en cas de discrepàncies mostrant sempre l'interès del ciutadà per solucionar qualsevol tipus de diferència.