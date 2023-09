El tema de les ocupacions fa anys que donant voltes, perquè no hi ha manera de solucionar-ho. I quan el pis és d'un propietari, hi ha unes actuacions, però quan és d'un banc n'hi ha unes altres. Avui us explicarem què fer si han ocupat un pis del teu bloc i el pis és d'un banc.

El 2021, les ocupacions van créixer un 18% a Espanya i normalment, són pisos o cases de bancs

Què diu el Codi Penal sobre les ocupacions

"El que ocupi, sense autorització deguda, un immoble, habitatge o edifici d'altri que no constitueixi domicili, o es mantingui en ell contra la voluntat del seu titular, serà castigat amb la pena de multa de tres a sis mesos", article 245 del Codi Penal, segons HousfyBlog. Aquí entraria el delicte d'usurpació de propietat.

Dins aquest delicte hi entra, l'ocupació en un habitatge que no és teu, seguir allà sense el consentiment del propietari, manipulació de l'aigua... Tot i això, la pena variarà en funció si la usurpació ha estat violenta o pacífica, si s'ha fet amb autorització o intimidació...

El 2021 hi va haver 17.274 ocupacions registrades

També s'ha de tenir molt clar que hi ha una gran diferència si l'habitatge ocupat entra com a violació de domicili o com a usurpació de propietat. T'expliquem el significat de cadascun d'aquests conceptes:

Usurpació de la propietat: consisteix a ocupar il·legalment un habitatge deshabitat, sense el consentiment del propietari, normalment del banc.

consisteix a ocupar il·legalment un habitatge deshabitat, sense el consentiment del propietari, normalment del banc. Violació de domicili: consisteix a entrar en un habitatge sense l'autorització de la persona que hi viu. Aquest habitatge, normalment, és habitat pel seu propietari o llogaters.

El primer pas que has de dur a terme és trucar a Mossos d'Esquadra i Policia Local i fer-ho de manera insistent si no es presenten en poc temps, ja que en 48 hores hi ha temps per fer-los fora del pis ocupat, tot i que, si en el pis hi ha menors, aquí es complica tot. Treure'ls es pot convertir en un infern.

L'actuació policial, llavors serà afiliar o veure l'estat dels menors, comprovar si tenen documentació adults i joves, i esperar que es faci l'actuació necessària per part del banc o propietari. Sense denúncia és molt difícil poder-los treure d'allà.

A Catalunya, fins al juny de 2023 hi va haver un 10,8% menys d'ocupacions, segons 'El Periódico'

Les dades al Gironès

Hi ha hagut 488 ocupacions i usurpacions de gener a juny de 2023 i, 55 violacions de domicilis. La regió de Girona ha tingut el nombre més alt de violacions a domicilis, seguida del Camp de Tarragona, Barcelona Ciutat i la regió Metropolitana Nord.

Si els nous inquilins il·legals fan destrosses i causen problemes a la comunitat, per sorolls, activitats il·legals... També serà més senzill fer-los fora. Un exemple d'aquesta actuació va succeir a Tarragona, segons el diarimes.com. Exactament a Tarragona. Hi havia un parell de pisos ocupats, els quals generaven problemes de convivència. Després de queixes i gràcies a la nova llei d'habitatge, aprovada pel Parlament de Catalunya el febrer d'aquest any, els ajuntaments poden actuar davant ocupacions si aquests generen problemes de convivència veïnal.

"En el cas que, els propietaris de l'immoble no denunciïn l'ocupació, tenim les eines necessàries per actuar davant la justícia", segons la consellera de Seguretat Ciutadana, Sònia Orts.

En cas, que hi hagi problemes amb tràfic de drogues per part dels inquilins, l'Ajuntament pot actuar amb més rapidesa i aconseguir la desocupació. Aquesta nova llei ajuda a lluitar contra la inseguretat veïnal o la integritat de l'habitatge, aquí hi entraria punxar la llum de l'habitatge.

La nova llei d'habitatge, quan va ser aprovada va ser gràcies als vots de Junts, ERC, PSC i Cs; el PP i Vox s'hi van abstenir i, la CUP i comuns van votar en contra

En cas que el propietari de l'habitatge ocupat no actuï en 30 dies, l'Ajuntament podrà actuar. En aquest moment, els inquilins del pis ocupat hauran de mostrar en 5 dies un títol d'ocupació habilitant, o el que és el mateix, un contracte de lloguer. Llavors tenen un mes perquè s'acrediti si és correcte i si es durà a terme l'acció de desallotjament. En cas de no fer-ho, l'Ajuntament té la legitimitat per iniciar el procés de desnonament.

I ara què?

L'Ajuntament es quedarà amb el pis durant 7 anys i el destinarà a polítiques públiques de lloguer.

Tot i que, segons la política de cada Ajuntament podrem trobar-nos través per fer aquests tràmits.

El problema no és l'ocupació d'un pis buit del banc, el problema és la manipulació de cables per aconseguir aigua i gas, aquí tots els veïns poden tenir un o diversos ensurts. Primer de tot, poden punxar la llum d'algun veí o, poden manipular-ho, sense previ coneixement i provocar una fuga de gas, o un problema elèctric que acabi detonant en una explosió o incendi.