Metges de Catalunya (MC) veu amb bons ulls reformar les jornades d'atenció continuada perquè desapareguin les guàrdies mèdiques de 24 hores, però ho veu improbable si no es fa una inversió gran en sous i personal mèdic. El sindicat ho diu en un comunicat després que la ministra de Sanitat, Mónica García, denunciés que és un sistema "anacrònic" i que una campanya a 'change.org' hagi recollit més de 80.000 signatures per aturar aquest tipus de guàrdies. La ministra s'hi mostra favorable, però considera "molt difícil" desmuntar un model assistencial "sobre el qual pivota tota l'organització sanitària" si no implica "una pujada salarial generalitzada i la multiplicació de la plantilla mèdica per assegurar la mateixa accessibilitat a l'atenció".

Per aquest motiu, reclamen a la ministra de Sanitat que obri una via de diàleg amb els representants dels facultatius que compti amb MC "com una de les organitzacions majoritàries de l'Estat que més ha analitzat les conseqüències de l'excés de treball del personal mèdic". L'organització coincideix amb García que és un sistema "anacrònic, perjudicial per a la salut del personal facultatiu i limitant de la conciliació". A més, es queixen, "tampoc garanteix una correcta qualitat assistencial". De fet, la desaparició de les guàrdies mèdiques de 24 hores compta amb l'aprovació majoritària del col·lectiu mèdic, segons una enquesta realitzada per MC l'any 2022 en què van participar 1.670 professionals. Així, el 84% dels facultatius considera que aquestes jornades s'haurien d'acabar, "tant per la pròpia salut com per la seguretat clínica dels pacients". Amb tot, MC recorda que l'Administració utilitza les guàrdies com un mecanisme "xantatgista" perquè els metges puguin assolir salaris mínimament dignes". Aquest complement de sou, però, denuncien que se sustenta en una "dedicació extenuant" que "esgota físicament i mentalment els facultatius", amb jornades laborals que superen les 50 hores setmanals de mitjana.