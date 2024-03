Sanitat considera prohibir fumar en el cotxe quan hi hagi nens i regular els vàpers

El Ministeri de Sanitat presentarà aquest dijous a les comunitats, en la Comissió de Salut Pública, el Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2024-2027. El pla contempla línies generals d'actuació, que deuran després concretar-se en una futura reforma de la llei antitabac. Entre elles, destaca la possibilitat de prohibir fumar en els cotxes privats quan hi hagi nens, en indicar que es restringirà el fum “en determinats espais d'àmbit privat, especialment amb presència de menors”, segons ha informat El Periódico, del mateix grup editorial.

Es tracta d'una mesura que ja ha estat sobre la taula de diversos ministres de Sanitat, però que mai ha arribat a aprovar-se. De fet, el pla rescata bona part del pla 2021-2025 que sí que especificava la prohibició de fumar en platges i vehicles particulars en presència de menors però que no va veure la llum, malgrat haver estat negociat amb les societats científiques.

Però ha arribat la Ministra de Sanitat, Mónica García, amb el ferm propòsit de “treure del calaix” la idea d'endurir la llei del tabac “perquè no es pot donar l'esquena a l'única mesura que més anys de vida i més qualitat de vida pot aportar a la població, que és disminuir el tabaquisme”, segons va anunciar acabada de nomenar. Per a això, el primer pas és aprovar el Pla Integral en la Comissió de Salut Pública i després en el Consell Interterritorial, al costat de les comunitats.

La llei posterior

No obstant això, tal com ha aclarit el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, la concreció sobre els nous espais on es prohibirà fumar i vapejar “hauran de recollir-se en la reforma legislativa, no en el pla integral”. Però Sanitat té clar que “hi ha uns quants que poden estar damunt de la taula, com per exemple les terrasses dels bars o les marquesines del transport públic”. No obstant això, ha precisat Padilla, “caldrà veure el que estan fent altres països i veure el que es podria fer aquí. La concreció es desenvoluparà en el text legislatiu”.

L'esborrany del Pla Integral es compon de cinc metes i 22 objectius encaminats a reduir el consum de tabac a Espanya. Entre ells, destaca la intenció d'equiparar els vàpers als cigarrets convencionals, perquè els primers “intenten fer una rentada de cara del consum de nicotina” i resulten “especialment” atractius per a la joventut en donar “una imatge més tecnològica i transmetre la sensació que disminueixen el risc per a la salut”.

Per això, l'estratègia proposa “equiparar la seva promoció i publicitat a la de les formes de consum més tradicionals” i regular la venda i consum tant dels dispositius que utilitzin líquids, cartutxos o recanvis de nicotina com els que no, ja que aquests últims són “la porta d'entrada al consum de tabac i l'addicció posterior”. També pretén regular les pipes d'aigua o pipes.

Els impostos

Així mateix, el pla planteja incrementar els impostos del tabac i un agreujament específic per als cigarrets electrònics amb nicotina. No obstant això, el secretari d'Estat de Sanitat ha aclarit que les mesures impositives són “competència exclusivament del Ministeri d'Hisenda”.

També proposa l'empaquetat genèric dels paquets de tabac i la col·laboració amb ajuntaments per a impulsar el desenvolupament d'ordenances que prohibeixin llançar burilles a les vies públiques i espais naturals.

I, per a ajudar als fumadors que vulguin deixar aquest hàbit addictiu, preveu facilitar l'accés als fàrmacs que ajuden a reduir l'addicció.