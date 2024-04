Eclipsi solar avui: a quina hora és i on es veurà de manera total

Un eclipsi és un fenomen astronòmic en el qual un objecte celeste passa entre un altre objecte celeste i la font de llum, creant una ombra que enfosqueix temporalment l'objecte que es troba darrere. Depenent de l'alineació exacta dels objectes i de la posició de l'observador, els eclipsis poden ser parcials, totals o híbrids.

Un eclipsi parcial ocorre quan només una part del sol o de la lluna s'enfosqueix. En un eclipsi parcial de sol, la lluna passa per davant del sol, però no el cobreix completament, deixant una porció del sol visible en tot moment. Aquest tipus d'eclipsi només és visible des d'una estreta franja de la Terra, ja que només les àrees dins d'aquesta franja experimentaran l'ocultació parcial del sol.

Un eclipsi total de sol ocorre quan la lluna passa directament entre la Terra i el sol, cobrint per complet el disc solar des de la perspectiva de la Terra. Durant aquesta mena d'eclipsi, la lluna bloqueja completament la llum solar, la qual cosa resulta en un enfosquiment total del dia durant el període de l'eclipsi.

Entre 4 i 7 eclipsis a l'any

En un any es produeixen entre 4 i 7 eclipsis, incloent-hi els de sol i els de lluna. I el normal és que s'acompanyin entre ells, és a dir, que un es produeixi mitja llunació després que l'altre, per la qual cosa "cada any hi ha almenys dos eclipsis solars i dues pigues", apunta Miguel Querejeta, astrònom de l'Observatori Astronòmic Nacional.

Des de principi d'any, ja hi ha hagut un eclipsi de lluna, coincidint amb la lluna plena, com sempre. S'ha tractat d'un eclipsi penumbràtic de lluna, que s'ha vist a Amèrica, oest d'Europa i Àfrica i est d'Austràlia. És a dir, ha estat visible en tota Espanya: en la Península i a les illes Balears i Canàries.

No obstant això, com va començar a les 5.53 hores (hora peninsular espanyola) del 25 de març i el sol va sortir a les 6.46 hores a Barcelona, els ciutadans de l'est peninsular han pogut gaudir molt poc d'aquest eclipsi. Sí que es va poder veure alguna cosa més a Galícia, que va veure començar el dia a les 7.30 hores. En total, aquest fenomen celeste enlluernador va tenir una durada aproximada de 4 hores i 39 minuts.

Mitja llunació després

Després d'aquest primer eclipsi, i després de mitja llunació -és a dir, 14 dies després- tindrà lloc el segon eclipsi de la primavera, un eclipsi més especial perquè serà un eclipsi solar total.

Un eclipsi total ocorre quan l'objecte eclipsant cobreix completament a l'objecte eclipsat, creant una ombra total. En un eclipsi total de sol, la lluna s'interposa entre la Terra i el sol, enfosquint completament el sol en una franja estreta de la Terra. Aquest tipus d'eclipsi és un esdeveniment rar i espectacular, i només es pot veure des d'una petita porció de la Terra. L'àrea de foscor total es coneix com la "zona de totalitat", i aquells que es trobin dins d'aquesta zona experimentaran una foscor total durant uns minuts.

L'eclipsi del dilluns 8 d'abril serà un eclipsi solar total, que donarà principi a les 21.02 hores (hora peninsular espanyola). El problema és que només serà visible de manera total des de parts dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Encara que parcialment sí que es podrà veure en la zona situada més a l'oest de la Península (és a dir, les illes Canàries i Galícia).