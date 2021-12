L'home que aquest dimarts va disparar a tres excompanys de l'empresa de seguretat Securitas de Tarragona i a un agent dels Mossos d'Esquadra tenia cinc armes curtes i un fusell semiautomàtic, segons ha explicat a Efe el president del club de tir al qual pertanyia, Xavier Fau. Eugen M. S., que es troba en estat crític després de rebre impactes de bala durant la seva detenció en una masia on s'havia atrinxerat, era soci del Club de Tir Jordi Tarragó, i la seva especialitat és l'anomenat tir de recorregut, és a dir, disparant contra blancs mòbils en forma de rombe. Per motius administratius, el club no permet ara la pràctica d'aquesta modalitat, per la qual cosa l'home va acudir a altres galeries de tir, tot i que va continuar freqüentant les de Jordi Tarragó en la modalitat de tir de precisió.

La pràctica de tir esportiu està estrictament regulada per llicències de tres anys de durada que exigeixen superar un psicotècnic i un certificat del club d'acord amb el fet que es practica aquest esport amb la corresponent puntuació. Segons Fau, el pistoler tenia en regla la seva llicència, tot i que no va comunicar cap incidència que hagués suposat una baixa automàtica, com per exemple, trastorns psicològics diagnosticats. L'home comptava amb una llicència de tipus 2, que permet la tinença de sis armes, en aquest cas, cinc armes curtes de 9 mil·límetres –a l'estil de les que utilitzen els agents de policia– i un fusell de pany. Redueixen a trets un vigilant que va disparar contra els seus excompanys «Reservat» Durant els seus 15 anys de soci, l'home no havia donat cap problema al club, segons Fau, que l'ha descrit com a «reservat», tot i que ha puntualitzat que la majoria de socis ho són, perquè «no fan gala de la seva afició ni dels seus èxits esportius». El pistoler es va atrinxerar aquest dimarts en una masia de Riudoms (Tarragona) i comptava també amb una armilla de protecció, tot i que Fau ha assenyalat que les antibales estan prohibides als clubs de tir. Fonts policials han confirmat a Efe que es tractava d'una armilla antitalls pròpia dels agents de seguretat privada, que el detingut tenia com a exempleat de Securitas Seguridad.