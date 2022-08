Un succés a l'Índia ha esdevingut viral després que aquesta terrible història hagi sortit als mitjans de comunicació. La dona, de 36 anys, ha estat molt clara quan ha declarat “No me'n penedeixo” després dels successos. Segons sembla, un home, la seva parella, havia violat la seva filla de 14 anys. Per venjar-se d'aquest acte horripilant, la dona va agafar un ganivet de cuina i va anar a per ell.

En veure el que estava passant (el seu xicot actual violant la seva filla de 14 anys), la dona va agafar un ganivet de la cuina i va començar una brutal baralla en què va rebre diversos cops de puny abans d'aconseguir el seu objectiu. "Afortunadament vaig tornar a casa just a temps i el vaig atrapar amb les mans a la massa. Vaig agafar un ganivet de la cuina i vaig tallar-li les parts íntimes per donar-li una lliçó. No me'n penedeixo del que vaig fer". El violador està ingressat a un hospital de la zona en estat crític. La pèrdua de sang ha estat abundant, ja que els genitals és un dels òrgans per on més venes passen. El seu nom ha estat inclòs, com bé diuen els mitjans, al registre oficial de violadors i assetjadors sexuals.