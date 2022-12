Un vehicle s'ha incendiat aquest diumenge a la tarda a l'AP-7 al seu pas per la Jonquera (Alt Empordà) i complica la circulació per a aquesta autopista en ple diumenge d'operació tornada del pont de desembre. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit i els Bombers de la Generalitat, el cotxe ha cremat completament i no hi ha ferits, però ha calgut desviar el trànsit per la sortida 1. L'avís del foc s'ha rebut a les 15.52 hores i el vehicle és al punt quilomètric 4,5, en direcció cap a Girona. Sobre les 16.40 s'ha obert un carril al trànsit.

A les 19h hi ha 0,5 quilòmetres de cua a l'AP-7 a l'altura de Vilademuls direcció Tarragona.