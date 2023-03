Exercia com a professor de judo a diverses escoles d'Astúries i el dia 20 passat va ser detingut acusat de ser l'autor d'almenys tres agressions sexuals a menors d'edat.

La detenció, confirmada avui per la Prefectura Superior de la Policia Nacional d'Astúries, es va produir després del testimoni que va oferir una menor d'Oviedo davant agents de la Unitat de la Família i Dona (UFAM, en castellà). A la seva denúncia va explicar que havia patit tocaments de caràcter sexual per part del seu professor de judo.

Les investigacions que es van posar en marxa van portar els agents a demanar dos testimonis més -convertides en denúncies- de noies menors i companyes de la primera víctima en què es relatava que havien patit tocaments del mateix docent.

Els agents van comprovar que l'educador, sense antecedents penals, impartia classes en almenys tres col·legis públics d'Astúries i no es descarta que hi pogués haver més víctimes entre les alumnes.

Una de les noies que va denunciar els fets va sol·licitar, a més, ordre de protecció/allunyament sobre el suposat agressor.

Després de localitzar el suposat agressor, va ser detingut i posat a disposició del Jutjat de Guàrdia d'Oviedo.

Com ha recordat la policia, des del 2015, el Codi Penal recull que els condemnats per un delicte d'agressió sexual queden inhabilitats per a l'exercici de professions relacionades amb menors, per evitar aquest contacte directe amb altres menors.

Segons la informació aportada per la Policia Nacional, la investigació continua oberta "ja que no es descarta l'existència de més episodis d'agressions sexuals duts a terme pel denunciat".