Els Mossos d'Esquadra han detingut l'alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, de Junts per Catalunya, acusat d'un presumpte delicte de violència de gènere en l'àmbit familiar, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els agents van detenir Solsona aquest divendres al migdia. Les diligències policials per determinar les circumstàncies de la detenció continuen obertes a l'espera de les declaracions de l'alcalde davant l'autoritat judicial. En un comunicat, Junts per Catalunya ha expressat la seva consternació davant els fets i s'ha posat a disposició de la família i les persones afectades. El partit ha suspès Solsona de militància i demanarà que deixi l'alcaldia.

Junts per Catalunya també ha expressat la plena confiança i col·laboració amb la justícia "en qualsevol aspecte" que es consideri que el partit pugui aportar. Josep Solsona va arribar a l'alcaldia de Puigverd de Lleida l'agost del 2022, després que prosperés una moció de censura contra l'aleshores alcaldessa Sandra Barberà d'ERC, i va revalidar el seu càrrec en les últimes eleccions municipals.