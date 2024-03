En el narcopis de Villaverde no traficaven amb fentanil: la policia va trobar una sola butllofa, encara per analitzar

Els agents que van desmantellar un narcopis en el districte madrileny de Villaverde i van detenir a quatre colombians dijous passat, van trobar allí fins a deu tipus de drogues diferents: ketamina, MDMA, èxtasi, mefedrona, LSD, marihuana, cocaïna... i una sola butllofa del que podria ser fentanil, la perillosa substància que als Estats Units ja s'ha convertit en la primera causa de mort per sobredosi.

Malgrat l'alarma social, la policia encara no té confirmat que es tracti d'aquest opioide, 50 vegades més potent que l'heroïna. Seran les anàlisis practicades a la butllofa confiscada durant el registre els que el confirmin, una anàlisi que encara no ha finalitzat, segons informen a CAS OBERT fonts de la Prefectura Superior de la Policia Nacional de Madrid.

Quantitat residual

El que sí ha constatat la recerca és que en el narcopis de Villaverde "no es traficava amb fentanil". Els agents han confirmat que a aquest lloc acudien drogodependents de manera habitual per a comprar altres substàncies, però mai fentanil.

A més, en cas que les anàlisis confirmin que la butllofa confiscada conté aquest fàrmac, la quantitat trobada, quasi 3 mil·lilitres, és "tan petita i residual que no indica que aquesta substància hagi arribat a Espanya en quantitats preocupants com per a parlar que el fenomen del fentanil s'ha instal·lat al nostre país", apunten fonts del cas a aquest mitjà.

Sobretot quan els investigadors no tenen acreditada cap venda d'aquesta droga durant el temps que en el narcopis s'ha estat operant.

Un narcopis, no un laboratori

Respecte a la possibilitat que els arrestats poguessin estar experimentant per a barrejar fentanil amb altres substàncies, les fonts consultades la rebutgen, per la quantitat trobada i perquè "l'establiment desmantellat és un petit narcopis, no un laboratori de droga a gran escala que tingués capacitat per a realitzar aquest tipus d'accions".

Els agents van detenir a quatre persones, en una operació conjunta entre la Policia Nacional i la Policia Municipal de Madrid. Es tracta de tres homes i una dona, de 19, 22, 32 i 34 anys i de nacionalitat colombiana. Dos d'ells estaven en situació irregular a Espanya. Tots, excepte la dona, tenen antecedents, dos d'ells per delictes contra la salut pública, mentre que al tercer li consten antecedents per altres delictes.

Cap dels quatre arrestats tenien activitat professional, més enllà del tràfic de drogues, del qual havien fet el seu mode de vida, segons les perquisicions. Ho tenien tot perfectament organitzat: a més de les substàncies confiscades, la policia va trobar en el narcopis bascules de precisió per a pesar la droga, quaderns amb anotacions manuscrites de les transaccions que feien i diners en efectiu.