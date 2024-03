Les cerques a Google de l'assassí -doble- de Manzanares

Antonio Caba està a la presó, acusat de matar a dos empresaris de Manzanares (Ciudad Real) per a quedar-se amb els seus diners i diverses propietats: Jesús María González Borrajo, desaparegut el 19 de juny de 2019, i Juan Miguel Isla, el rastre del qual es va perdre el 22 de juliol de 2022. Els cossos dels dos homes van ser trobats l'any passat per la Guàrdia Civil en dos pous diferents.

Després de la publicació de les recerques a CAS OBERT, el sospitós va fer cerques frenètiques en Google, especialment de 'El programa d'Ana Rosa', del qual va guardar en el seu mòbil una captura amb la imatge de la presentadora i els dos desapareguts que ell havia matat

En els quatre anys que van passar des del seu primer crim fins que va ser detingut, al març de 2023, Caba va continuar vivint al seu poble amb normalitat, però va fer centenars de cerques en Google que reflecteixen la seva "obsessió" per conèixer els avanços de la recerca i la possibilitat que el descobrissin, a més de consultar diferents maneres de matar. Així es desprèn d'un nou informe de 789 pàgines aportat per la Unitat Central Operativa (UCO) i la Guàrdia Civil de Ciudad Real al jutjat d'instrucció 2 de Manzanares, al qual ha accedit en primícia CAS OBERT.

CAS OBERT va ser el primer mitjà de comunicació que va revelar que un sol assassí estava després dels dos crims. Gràcies a la publicació d'aquest reportatge i la repercussió que va tenir en altres mitjans, com El Programa d'Ana Rosa, en Telecinco, el presumpte assassí es va posar nerviós i va realitzar cerques frenètiques sobre el cas i els avanços de la recerca, que van confirmar les sospites dels investigadors, segons es reflecteix en l'anàlisi del seu telèfon mòbil.

El rastre de Jesús González i Juan Miguel Isla es va perdre a Manzanares (Ciudad Real), en 2019 i 2022, després de citar-se amb el mateix home / CAS OBERT

"Desaparegut, últimes notícies"

El mateix dia que aquest mitjà va destapar el cas, Antonio Caba va buscar en internet: "Juan Miguel Isla desaparegut", "home desaparegut a Manzanares Ciudad Real", "la núvia del desaparegut de Manzanares", "aconseguidor de Manzanares", entre moltes altres cerques que es van repetir els dies següents. La Guàrdia Civil ha trobat en el telèfon del presumpte assassí diversos enllaços a la notícia publicada per CAS OBERT en les pàgines web de diaris de Premsa Ibèrica.

També destaca l'interès de Caba pel seguiment que es va fer del cas en El Programa d'Ana Rosa: va buscar informació a Google escrivint "Ana Rosa últimes notícies desaparegut a Manzanares" i "Telecinco desaparegut a Manzanares Ciudad Real". L'informe lliurat al jutge inclou fins a la captura de pantalla amb la imatge de la presentadora i els dos desapareguts que Caba guardava en el seu mòbil, corresponent al programa del 2 de febrer de 2023.

A mesura que anava coneixent a través de la premsa com la Guàrdia Civil estrenyia el cèrcol sobre ell, les cerques de l'acusat en Google van canviar i van girar cap a "formes o tècniques d'ocultació de registres telefònics", com ara: "perquè un mòbil no sigui localitzat s'embolica en alumini", "si el telèfon està apagat continua agafant missatges", "mode avió mòbil", "quina aplicació hi ha per a saber on vaig estar dies enrere".

"Tret al coll" i "luminol"

Caba també va buscar a Google informació sobre com esborrar proves de l'escena d'un crim: així, va teclejar "luminol i lleixiu", "un cos en l'aigua es descompon" i "tret al coll". Aquesta última consulta és rellevant per als investigadors ja que l'autòpsia practicada a l'empresari Juan Miguel Isla no ha permès esbrinar la causa concreta de la seva mort.

La Guàrdia Civil també ha aconseguit rastrejar les cerques que Antonio Caba va fer amb el seu mòbil després d'acabar, presumptament, amb la vida de l'altre empresari, Jesús González Borrajo en el 2019. Tot això, a pesar que aquest "va esborrar informació del seu mòbil" abans de ser arrestat, segons les perquisicions.

Arsènic, cianur i baladres

Entre el primer i el segon crim, Caba "realitza múltiples cerques sobre "maneres d'enverinar" a una persona. L'informe de la Guàrdia Civil conclou que l'home va fer "nombroses cerques" relacionades amb tres verins concrets. D'una banda, sobre una planta denominada baladre. Concretament, consulta: "baladres són verinoses", "enverinament per baladres dosis", "si cous la fulla del baladre l'aigua és verinosa", "vivers comprar un baladre", i "quanta quantitat de baladre és mortal".

Entre el primer i el segon crim, Caba va buscar en internet informació sobre tres verins: cianur, arsènic i baladres

Caba també es va interessar pel cianur i va voler saber: "com fer cianur", si "el matarrates porta cianur" i "què passa si ingereixes matarrates".

El tercer dels verins sobre el qual es va interessar l'acusat dels dos assassinats és l'arsènic. Caba va escriure en Google: "mort per prendre arsènic símptomes", "arsènic deixa rastre a la sang" i "l'arsènic li va provocar un infart".

L'acusat també va consultar, gairebé sempre de matinada, el significat de "somiar amb morts", "somiar amb matar", "somiar amb sang" i "somiar amb presó"

El mòbil del presumpte assassí mostra que després del seu primer crim, va estar molt inquiet, sobretot els primers mesos. La Guàrdia Civil ha esbrinat que entre 2019 i 2021, entre la mort del primer i el segon empresari, Caba va dur a terme moltes cerques, gairebé sempre de matinada, que denoten el seu nerviosisme i l'existència de "remordiments". Així, va consultar en internet el significat de "somiar amb morts", "somiar amb matar", "somiar amb sang", i "somiar amb presó".

El pou del nen Julen

De totes les consultes de Caba, una d'elles flama poderosament l'atenció dels investigadors i demostraria la consciencia forense del presumpte assassí: va visitar diverses pàgines per a conèixer com va poder ser recuperat el cadàver de Julen Roselló després que el nen, de dos anys, caigués a un pou a Totalán (Màlaga) en 2019.

La Guàrdia Civil assenyala en el seu informe que "aquesta consulta resulta rellevant quant al lloc on va ser trobat el cos sense vida de Julen, qui va caure a l'interior d'un estret pou de sondeig de gran profunditat i sota un tap que va dificultar enormement les labors de recuperació del seu cos. Un fet que es va produir l'any 2019, precisament el mateix any en què va desaparèixer Jesús María González i les restes del qual van ser llançats a un estret pou de sondeig de gran profunditat".