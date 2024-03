Dani Alves paga el milió d'euros de fiança i surt de Brians

L’exfutbolista Dani Alves ha sortit de la presó aquest dilluns a la tarda després d’abonar aquest matí un milió d’euros de fiança. Amb una forta expectació mediàtica, Alves ha abandonat el centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), cinc dies després que l’Audiència de Barcelona acordés la seva llibertat provisional a l’espera que sigui ferma la sentència de 4 anys i mig de presó per agressió sexual. A part de la fiança, la seva defensa ha entregat els passaports al tribunal i Alves haurà de comparèixer cada divendres a l’Audiència de Barcelona. Té prohibit acostar-se o contactar amb la víctima, segons la ressolució de l’Audiència de Barcelona.

Cap a dos quarts de dotze s’ha conegut que Alves havia dipositat la fiança. Un cop comprovat aquest extrem i que la defensa del futbolista havia entregat els passaports el 21 de març, L’Audiència ha decretat la seva llibertat provisional i ho ha comunicat a l’oficina de Brians. Tots els divendres haurà de presentar-se davant de la secretaria de la secció 21 de l’Audiència, així com totes les vegades que sigui requerit. Haurà de facilitar un número de telèfon de contacte per poder ser localitzat. Si el divendres és festiu, haurà de comparèixer el dia anterior laborable.

La resolució li recorda l’expressa prohibició de sortir d’Espanya mentre duri la tramitació dels recursos que puguin interposar-se contra la sentència, que no és ferma. L’Audiència comunica aquest extrem al Consolat del Brasil perquè ho tingui en compte si Alves demanés un nou passaport.

També acorda informar els cossos i forces de seguretat de l’Estat perquè garanteixin que el futbolista no surt de l’Estat, amb abast europeu.

Alves té prohibit apropar-se a menys d’un quilòmetre del domicili i lloc de feina de la víctima, així com comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà fins que hi hagi sentència ferma.

Sense el suport econòmic del pare de Neymar

L'exfutbolista ha acabat reunint els diners necessaris per sortir en llibertat malgrat perdre el suport del seu principal avalador fins ara, el pare del també exblaugrana Neymar Jr, Neymar da Silva. El pare del brasiler va anunciar dijous que no ajudaria Dani Alves amb els diners de la fiança.

En un primer moment, havia transcendit que el pare de Neymar contribuiria a aconseguir la quantitat, després que ja ho fes amb la indemnització de 150.000 euros que la defensa d'Alves va entregar a la víctima, però la condemna que ara pesa sobre l'exjugador ha fet canviar de parer la familia Neymar: "Per a nosaltres l'assumpte ha acabat", afirmava.

La fiscalia ja ha presentat recurs contra la llibertat provisional d’Alves sota fiança. Si l’Audiència de Barcelona els estimés i decidís augmentar la fiança o retirar-la, l’exfutbolista podria tornar a presó a l'espera de la sentència ferma. En paral·lel, els tribunals estan a l’espera de resoldre els recursos presentats contra la sentència, també impugnada pel ministeri fiscal i per l’acusació.