Un menor mort i dos greument ferits en un tiroteig en una escola de Finlàndia

Almenys un menor d'edat ha mort i altres dues persones han resultat greument ferits a conseqüència d'un tiroteig que s'ha produït a l'interior d'una escola, situada en el districte de Viertola, a la ciutat de Vantaa, situada en el sud de Finlàndia.

La policia finlandesa ha acudit al lloc dels fets poc després de les 9.00, hora local. Es tracta d'un col·legi de primària al qual acudeixen uns 800 alumnes diàriament i en el qual treballen 90 persones. El tiroteig s'ha perpetrat just el dia en què es reprenien les activitats després de l'aturada per la Setmana Santa.

L'autor, un nen de tan sols 12 anys, ha estat detingut una hora després dels fets a Hèlsinki, la capital del país nòrdic. "La detenció es va fer amb calma. El sospitós portava una arma", ha informat la policia finlandesa en un missatge publicat en la seva pàgina web. Abans havien demanat als veïns de la zona que es mantinguessin allunyats de l'escola i que no obrissin les portes de la seva casa a "estranys".

Gabinet de crisi

La subdirectora d'educació i formació de Vantaa, Katri Kalske, ha informat que ja s'ha convocat un gabinet de crisi i ha explicat que queda en mans de la policia qualsevol actualització de l'ocorregut, informa la cadena finlandesa Yle.

La ministra finlandesa de l'Interior, Mari Rantanen, ha lamentat que el dia havia començat d'una "manera espantosa". "Només puc imaginar el dolor i la preocupació que moltes famílies estan vivint en aquest moment", va afegir en un missatge publicat en la xarxa social X.

Tragèdies anteriors

En 2007 i 2008 el país nòrdic va viure dues tragèdies similars. El primer tiroteig, perpetrat per un jove de 18 anys, va matar a vuit persones. El segon, a les mans d'un home de 22 anys, va causar 10 víctimes mortals. Tots dos es van suïcidar després.

Des de llavors, centenars d'escoles s'han vist amenaçades per actes similars, segons el Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, que assenyala els problemes de salut mental com la principal raó d'aquesta xacra.