Presó provisional sense fiança per a l'acusat de matar el seu fill i apunyalar la mare a Bellcaire d'Empordà

La jutgessa del jutjat de guàrdia de La Bisbal de l'Empordà ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar el seu fill de 5 anys i apunyalar de gravetat la mare a Bellcaire. Segons ha informat el TSJC, la causa queda oberta per assassinat i assassinat en grau de temptativa, els dos delictes amb els agreujants de gènere, acarnissament i parentiu. Els fets van passar dimecres quan el detingut hauria atacat a ganivetades el menor i la dona, de 29 anys. Al cap d'unes hores, l'home va ser detingut a Albons. La parella estava en tràmits de separació però en el moment dels fets no existia cap antecedent judicial de violència.

Durant aquest matí, entre altres tramitacions en la causa, s'han practicat declaracions de perjudicats i del detingut, la petició de pericial mèdica hospitalària de la víctima i també l'informe forense preliminar de l'autòpsia així com la comunicació a l'oficina d'atenció a la víctima. En els pròxims dies la causa passarà al jutjat d'instrucció 4, encarregat de la causes de violència sobre la dona.

Segons el TSJC, no existeixen antecedents judicials de violència entre la parella. S'identifica una denúncia a Mossos d'una tercera persona el juliol del 2022 per delicte de danys. En el marc d'aquesta denúncia, la dona va ser citada però no va declarar ni va presentar denúncia. Per tant, segons aquesta font, no consta cap antecedent de denúncies entre la parella.

L'home que presumptament ha matat el fill i ha ferit de gravetat la mare va tornar a l'escena del crim després de ser detingut pels Mossos. Des d'allà i acompanyat de la seva advocada va reconèixer parcialment els fets. Segons fonts properes al cas, durant la reconstrucció, el detingut va reconèixer que va fer servir les seves claus per entrar al domicili. També va admetre que anava armat amb una navalla.

L'home, de 27 anys, va afirmar que l'última imatge que té del petit és estant de bocaterrosa i immòbil al seu llit. Fonts properes a la investigació han indicat a l'ACN que el nen tenia diverses ganivetades a la zona del pit. Després de l'agressió, la dona va ser traslladada a l'Hospital Trueta en estat crític.