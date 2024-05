Un detingut a Figueres per un delicte contra la salut pública i desenes de denunciats en controls de trànsit

Figueres ha detingut a una persona per un presumpte delicte contra la salut pública per tinença il·lícita de substàncies. La Policia Local ha interposat, a més, una sèrie de denúncies a conductors que infringien la normativa viària i que van ser enxampats aquest divendres a la tarda en un control de trànsit a diferents punts de la localitat. També s'han interposat denúncies per tinença de drogues i, en una inspecció en el marc de la campanya d'inspecció d'establiments conflictius de la localitat, s'han interposat quatre denúncies per aquest delicte i dues més per incomplir l'ordenança de tinença d'animals de raça perillosa.

Aquest divendres a Figueres, en un control ubicat al quilòmetre 4 de la carretera N-II, es van interposar denúncies a dos vehicles sense ITV i a un que circulava sense l'assegurança obligatòria. A més, també es va denunciar un conductor que tenia una citació judicial, un altre amb averigüació de domicili, un amb el permís caducat, un per donar positiu en un drogotest i dos més per tinença il·legal de drogues. També es va interposar una denúncia contra el conductor d'un patinet elèctric.

Un detingut

En altre dispositiu, el que la Policia Local de Figueres tenia ubicat al centre de la ciutat, es va detenir una persona per un presumpte delicte contra la salut pública per tinença il·lícita de substàncies. I es van obrir diligències per un furt en un establiment.

En el mateix punt, es van emetre onze denúncies a vehicles de mobilitat personal, així com es va aixecar una acta per tinença de drogues. També es va posar dues denúncies per conducció negligent incomplint l'ordenança de circulació -una al conductor d'un ciclomotor que aixecava la roda davantera-, i una més per estacionar una motocicleta a la Rambla.

La majoria de denúncies que la Policia Local va posar al centre de Figueres es van concentrar a la Rambla, plaça de l'Ajuntament, carrer Girona, carrer Sant Pau, plaça Josep Pla, al carrer Nou i carrer Col·legi.

Establiments conflictius

A la nit, en el marc de la campanya d'inspecció d'establiments conflictius, es va procedir a l'entrada en un bar del barri de l'Eixample. D'aquesta actuació es van posar quatre denúncies per tinença de drogues, dues per incomplir l'ordenança de tinença d'animals de raça potencialment perillosa i es va obrir una acta administrativa.