Batalla campal amb catanes, una destral, una pistola simulada i un gos perillós

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones per una baralla entre dos grups que hi ha va haver dissabte a la nit a Torrefarrera, al Segrià. Segons va avançar diumenge el diari 'Segre' i ha confirmat la policia, en la baralla hi van participar més d'una desena de persones i hi va haver un ferit per politraumatismes i mossegades d'un gos de raça perillosa. Així mateix, els Mossos van comissar catanes, una destral i una pistola simulada. La baralla va començar a darrera hora de la nit en un bar situat a l'avinguda Lleida del municipi. S'estan investigant les causes però sembla ser que hi va haver una discussió entre diversos clients de l'establiment que va anar pujant de to fins que es van començar a agredir a cops de puny.

Després del primer enfrontament, un dels implicats se'n va anar però després va tornar amb amics i familiars. A més, portaven armes blanques com una destral, catanes i una pistola simulada. Fins i tot un gos de raça perillosa. El local on van tenir lloc els fets també va patir danys i el ferit va ser evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.