Que les intel·ligències artificials han vingut per quedar-se és una cosa que cada vegada està més establerta en l’imaginari comú de la societat occidental. Noms com DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion s’escolten cada vegada més en les converses del dia a dia, i les seves constants millores fan que l’evolució d’aquest fenomen transcorri a un ritme frenètic. No obstant, si d’una IA s’ha parlat últimament és de ChatGPT.

La coherència i precisió en les respostes de ChatGPT-3, actual versió gratuïta, han fet d’aquesta plataforma un recurs indispensable per a la resolució de moltes tasques quotidianes. Els avenços i la credibilitat que ha guanyat aquesta IA han sigut tals que alguns alumnes ja han començat a ajudar-se dels serveis de ChatGPT per fer treballs. És el cas d’Alicia Freixa, una estudiant universitària al Regne Unit que ha acabat el seu Treball Final de Grau (TFG) sobre la desinformació en poc més d’una hora gràcies a la IA. La tiktoker ha compartit el procés en xarxes socials i en poques hores s’ha generat un debat al respecte. Cal recordar que, fa tot just unes setmanes, OpenAI, empresa desenvolupadora d’aquest xatbot, va treure a la llum la quarta generació del model de llenguatge autoregressiu, les novetats del qual li permetran arribar a un «rendiment humà». Jo crec q més clar no es pot explicar part 2 en el meu perfil, tant de bo et serveixi #chatgpt #detectorai #tipsestudio #tecnologia #openai #uni #aliciafreixa #buenanota #tipsuniversidad #trabajo #viral #tfg #tipstfg #tips #trabajoclase Estructura, ampliació... i errors Aquesta usuària ha demanat a ChatGPT que redacti un TFG sobre la desinformació al mateix temps que feia servir el motor de cerca Perplexity per aconseguir fonts bibliogràfiques de Google Acadèmic en temps real. Després de la primera petició, el programa ha respost amb una breu estructura que ha servit d’índex. A continuació, s’ha sol·licitat una ampliació dels continguts. Després de diversos errors, finalment, Freixa ha obtingut el resultat final del seu treball, l’extensió del qual havia de ser d’unes 12 pàgines. @aliciafreixa Resposta a @Jorge_gdlf una mica tard però espero q et serveixi igual #chatgpt #openai #tfg #tipstfg #tipsestudio #trabajo #aliciafreixa #tecnologia #uni #colegio #instituto #trabajoclase ♬ Aesthetic – Tollan Kim La redacció del document, que s’ha anat copiant i enganxant en un document de Word, no ha requerit ni tan sols dues hores, un temps impensable si s’hagués fet de la manera tradicional. Debat sobre les IA Com es podia esperar, el vídeo ha despertat crítiques entre la comunitat d’internautes, que han compartit el seu desacord amb l’ús que la tiktoker ha donat a ChatGPT. «Així es nota com de preparada surt la gent», escriu una altra usuària, i Freixa ha respost en un altre vídeo afirmant que «hem d’avançar amb la tecnologia, perquè el que no ho faci es quedarà enrere». Resposta a @Moni HEM D’AVANÇAR AMB LA TECNOLOGIA perquè el que no ho faci es quedarà enrere #respondiendocomentarios #chatgpt #tipsestudio #tecnologia #openai #uni #aliciafreixa #buenanota #tipsuniversidad #trabajo #viral #tfg #tipsinstituto #tipstfg Així mateix, moltes de les respostes a aquest vídeo, que acumula gairebé 80.000 ‘m’agrades’ en menys de dues setmanes, estan relacionades amb l’extensió del treball: «¿Dotze pàgines un TFG? Això és el que ocupava la meva introducció», comenta un altre usuari. Sigui com sigui, més enllà del debat sobre el (mal) ús de les IA i les seves finalitats, aquest fenomen viral ha sigut una altra demostració més de la potència d’aquestes eines i com els seus resultats poden arribar a confondre’s amb els d’un ésser humà.