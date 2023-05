La Fundació ”la Caixa” se suma un any més a la programació del festival Girona, Temps de flors en aquesta 68a edició amb la instal·lació efímera Esclat sinàptic, que romandrà en el pati interior de CaixaForum Girona i que està dissenyada per Cristina Masferrer i Gustau Torres.

Connexions a través de l'art

El concepte de la instal·lació artística Esclat sinàptic està basat en una idea atractiva i sorprenent que, a banda de l’ornamentació floral, també vol ser una experiència visual inspirada en l’exposició temporal Talking Brains. Programats per parlar, que es pot visitar fins a finals d’agost a CaixaForum Girona.

D’aquesta manera, el projecte s’inspira en el connectoma cerebral, és a dir, en la xarxa de connexions neuronals que conformen el cervell i que, mitjançant sinapsi (unió de neurones) generen una intensa activitat de senyals elèctrics que el travessen contínuament. Una activitat que no s’atura mai, encara que el cervell estigui en repòs.

Aquesta obra d’art efímera consta d’una instal·lació aèria formada per plafons de metacrilat vinilats amb film iridescent de diversos colors. El visitant veurà un mòbil gegant en constant moviment que es podrà contemplar des de diversos punts de vista, oferint sempre una nova perspectiva gràcies a la incidència de llum.

La instal·lació ha estat ideada per l’equip creatiu format per Cristina Masferrer, de l’estudi El Vol; i Gustau Torres, un duo que torna a participar a Girona, Temps de Flors després del seu exitós i controvertit projecte Codi Petri, que van instal·lar a les escales de la catedral de Girona i amb el que van guanyar el Premi d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2018 i el Premi FAD d’opinió en Intervencions Efímeres 2018.

Visita

Com a complement de la visita de la instal·lació Esclat sinàptic, els visitants podran gaudir de l’exposició Talking Brains. Programats per parlar. Es tracta d’una mostra única que presenta i explica el cervell des del punt de vista del llenguatge, en un fascinant viatge a través de les lents de la neurociència, la biologia i l’evolució. Talking Brains. Programats per parlar s’exhibirà al centre cultural fins el 27 d’agost.

El projecte

El projecte dissenyat per l’equip format per Cristina Masferrer i Gustau Torres, s’inspira en la xarxa de connexions neuronals que conformen el cervell i que, mitjançant sinapsi (impuls nerviós que es produeix a través de les neurones i que possibilita la seva comunicació) generen una intensa activitat de senyals elèctrics que el travessen contínuament.

Una activitat que no s’atura mai, encara que el cervell estigui en estat de repòs. Es tracta d’una instal·lació aèria formada per plafons de metacrilat vinilats amb film iridescent, amb unes propietats que li permeten adoptar estats tant diversos com la transparència, la reflexió o el filtre cromàtic.

L’espectador veurà un mòbil gegant en constant moviment que es podrà contemplar des de diversos punts de vista, oferint sempre una nova perspectiva gràcies a la incidència de llum. El caràcter canviant de la instal·lació vindrà donat, per una banda, gràcies a la materialitat de les superfícies reflectants, però també de la brisa que s’escola a través de les obertures del pati. Un esclat de reflexes constants on la fotografia mai serà la mateixa, invitant així l’espectador a re visitar l’espai diferents moments del dia.

Seguint amb la línia tecnicocientífica del projecte, per l’ornamentació floral s’ha volgut aconseguir una composició que oscil·li entre allò natural i lo artificial, amb plantes i colors exòtics que s’allunyin de tot el que es coneix.

Mostra floral històrica

Girona, Temps de flors celebrarà del 13 al 21 de maig la 68a edició amb 126 projectes florals repartits en 106 espais de Girona. Enguany, la mostra arribarà a tretze barris i es podrà visitar cada dia des de les 10 h a les 22 h, un horari que s’allargarà fins a les 24 h els dos dissabtes i el dimecres 17 de maig.

En l’edició d’enguany, a causa de l’estat d’excepcionalitat per sequera i per tal de poder complir amb les restriccions establertes i garantir la supervivència de l’arbrat i plantes dels jardins públics, l’Ajuntament de Girona ha assegurat que el reg de supervivència es farà mitjançant aigua freàtica transportada amb dipòsit sobre camió que es repartirà en diferents dipòsits ubicats en espais exteriors del barri vell de Girona.

A través dels anys, aquesta mostra s’ha convertit en una cita imprescindible a la ciutat de Girona. El treball col·laboratiu i l’esforç desinteressat de centenars de persones voluntàries fan possible aquest festival floral, que compta amb la implicació directa de diferents associacions de la ciutat i el suport de l’Ajuntament de Girona.